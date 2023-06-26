الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس يوم عرفة.. شبورة وارتفاع الرطوبة

تستعد الأمة الإسلامية لـ يوم عرفة الموافق غدًا الثلاثاء، ويحرصون على صيام هذا اليوم لنيل ثوابه والإكثار من الدعاء والتسبيح وفعل أعمال الخير، ويصعد فيه الحجاج إلى جبل عرفات والذي يقع على بعد نحو 20 كيلومترا شرق مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، ويبلغ نحو ميلين طولًا ومثلهما عرضًا، وفي هذا الإطار كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لطقس الغد.

قالت الأرصاد الجوية عن، إن الطقس غدًا لـ يوم عرفة سيكون معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس

كما يشهد طقس يوم عرفة غدا نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع وجود ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا منا يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .

حالة الطقس غدًا الثلاثاء:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة.

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 درجة.

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة.

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة .

ويذكر أن الأرصاد كشفت موعد فصل الصيف 2023، والذي يستمر لمدة 3 أشهر، قائلة إن الأربعاء 21 يونيو أول أيام فصل الصيف، إذ تصل الشمس إلى أقصى موضع لها شمالًا في السماء، وتكون عمودية على مدار السرطان، ويعد بذلك يوم 21 يونيو هو الأطول نهارًا والأقصر ليلًا في هذا العام.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد أن فصل الصيف يعتبر هو أكثر فصول العام استقرارًا في الأحوال الجوية، إذ تتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وأيضًا ارتفاع فى نسب الرطوبة، التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس خصوصًا في شهري يوليو وأغسطس.