ليلى مراد غنت لحجاج بيت الله.. قصة إسلامها

"أمانة الفاتحة يامسافر لمكة تأدى فرض الله"، كانت هي كلمات أغنية غنتها المطربة ليلى مراد لتودع فيها المسافرين للحج، والتى كانت تريد أن تكون بينهما لكن رفض إدارة "ستوديو مصر" في ذالك الوقت تأجيل تصوير فيلم "ليلى بنت الأكابر" منعها عن الذهاب بينهما، لتطلب كتابة وتلحين هذه الأغنية على جناح السرعة بل وإضافتها إلى أحداث الفيلم.

قصة إسلام ليلى مراد..

وحققت هذه الأغنية رواج كبير، ولم يكن هذا النجاح لكونها بصوت ليلى مراد، ولكن بسبب تأثر ليلى مراد وحزنها الشديد بعد رفض سفرها لأداء مناسك الحج عام ١٩٥٣، وبالأخص بعد ٧ سنوات من إشهار إسلامها، وفي هذا التوقيت من العام كانت تقوم ليلى مراد بتصوير فيلم "ليلى بنت الأكابر"، وكانت تعتنق ليلى مراد الديانة اليهودية.

الفنانة ليلى مراد من “بنت الأكابر”

ووُلدت ليلى مراد فى مدينة الإسكندرية للأب المغنى إبراهيم زكى موردخاى، والأم جميلة إبراهيم روشو وهى يهودية مصرية.



اقرأ ايضًا.. هنا الزاهد .. باربي الفن زهرة بيضاء وسط الطبيعة الخلابة



ليلى مراد

ليلى مراد

ومازالت أعمال ليلى مراد، خالدة في أذهان الملايين من جمهورها في الوطن العربي، تعدّ من أبرز المغنيات والممثلات في الوطن العربي في القرن العشرين.

تقول كلمات الأغنية..

حترجع والإله غافر ذنوبك لما نلت رضاه

ياريتنى معاك فى بيت الله..وأزور وياك حبيب الله

هنيالك وعقبالى..يارايحين للنبى الغالى

تلتقون وبرنامج أغانى وحكايات وأغنية اليوم يارايحين للنبى الغالى هنيالكم وعقبالى من فيلم ليلى بنت أكابر، بطولة ليلى مراد ، أنور وجدى ، زكى رستم، سليمان نجيب ، زينات صدقى و إسماعيل ياسين.



الفنانة ليلى مراد من “بنت الأكابر”

الفنانة ليلى مراد من “بنت الأكابر”

وكانت أعلنت ليلى مراد، إسلامها عام 1946 وذلك فترة أوائل شهر رمضان من ذاك العام، وأشهرت إسلامها في مشيخة الأزهر أمام الشيخ محمود أبوالعيون، وأستمرت على الدين الإسلامي إلى أن توفت عام 1995.

يشار إلى أن استيقظت الفنانة ليلى مراد علي صوت مؤذن المسجد المجاور لعمارة الايموبيليا بشارع شريف بوسط القاهرة يؤذن لصلاة الفجر، وكانت وقتها ليلى متزوجة من الفنان القدير أنور وجدي، وشعرت بأن هاتفا دعاها إلى شيء ما فأيقظت أنور وجدي مطالبة إياه أنها تريد إشهار إسلامها.

فرد عليها بأن تقول الشهادة وبذلك فهي أسلمت، ثم سألها عن سبب إسلامها في ذلك الوقت فأجابته بأنها أحبت الإسلام وأدت صلاة الفجر مع زوجها.

ثم استيقظت في الصباح الباكر وارتدت ملابس محتشمة وحجاب، طالبة من أنور وجدي أنها تريد الذهاب إلى مشيخة الأزهر.