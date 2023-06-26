بالمستندات.. مستريح يستولى على 3 ملايين جنيه

عمليات النصب ما زالت مستمرة، وقصص مستريح المحافظات يسقط بها كل من يفكر في ربح سريع، وهذه المرة مع "مستريح الجيزة"، والذي ظهر وأدعى إمتلاك وحدات سكنية على أرض ما ولم يكن هذا الشخص ممتلك في هذه الأرض أو امتلاك وحدات سكنية ليوم واحد.

ضحايا مستريح الجيزة يسقط ضحايا جديد ويستولي على 3 ملايين جنيه

واستولى مستريح الجيزة، على 3 ملايين جنيه من عدة مواطنين بمحافظة الجيزة، منذ 4 أعوام وحتى الاَن، ولم تختلف طرق الحصول على الأموال من المواطنين والتي تعرف بعملية النصب، عن الطرق التي اعتاد عليه مستريح المحافظات المختلفة والتي سقطوا في يد الأمن، وتم تحرير محضر لهذا الشخص، وانتهي به علميات النصب والحصول على الأموال من المواطنين بشكل غير قانوني، إلى الحكم عليه بـ 3 أعوام وكفالة 10 اَلاف جنيه، ورغم ذلك أنه ما زال يقيم بمنزله بالجيزة.

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وحملت القضية رقم 17815 لسنة 2021 مستأنف 6 أكتوبر والمقيدة برقم 6107، والتي تم الحكم فيها بالسحن لثلاث أعوام ودفع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه.

وواحد من ضمن ضحايا هذه مستريح الجيزة، هو دكتور جامعي بجامعة القاهرة، وقام بشراء عدد من الوحدات السكنية من هذا الشخص، الذي أدعى أنه صاحب العقار، وصاحب برج وهمي لم يكن موجود، وحصل مستريح الجيزة منه على مليون و700 ألف جنيه، ليقع هذه الدكتور في شباك عملية النصب، التي خضع فيها، ولم يكن أمامه إلا اللجوء إلى القضاء المصري.

وأظهرت المستندات، أن أنه تم بيع أربع وحدات إلى أحد المواطنين، بمساحة 115 متر مربع، وقام مواطن آخر بشراء 6 واحدات سكنية برقم 5و6 و13 و14 و19 و20 بقيمة مليون و700 ألف جنيه بعام 2016.

عقد بيع وحدات سكنية مستريح الجيزة

عقد بيع وحدات سكنية مستريح الجيزة

وفي هذه القضية، قضت محكمة أولي درجة بجلسه 26/7/2020 بحبس المتهم محمد جمال سليمان 3 سنوات وكفالة قدرها 10 اَلاف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمطالبة، وحكمت المحكمة غياباً سقوط استنئاف المتهم والمصاريف، وهو ما تنص عليه صورة الحكم التى اسندت إلى المتهم تهمة الاستيلاء.