تخصيص 38 مجزراً حكوميا ً لإستقبال الأضاحي بالمجان بالمنيا

كلف اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ، الدكتور محمد عثمان مدير عام مديرية الطب البيطرى ، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المجازر، ومحلات بيع اللحوم للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

يأتي ذلك في إطار تحقيق الإنضباط ، وإحكام الرقابة على أسواق بيع وتداول اللحوم ، لضمان صلاحية اللحوم البلدية المعروضة أمام المواطنين، وناشد المحافظ، المواطنين بضرورة الإلتزام بالمعايير البيئية والصحية، بعدم ذبح الأضاحي بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية ، ومعاونة الأجهزة التنفيذية.

وتم تخصيص 38 مجزرا ً حكومياً بجميع المراكز، لإستقبال أضاحي المواطنين ويتم ذبحها وتقديم الخدمات بالمجان طوال فترة عيد الأضحى المبارك، وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، واللواء أشرف عبد المالك مساعد مدير الأمن، والمقدم حازم السيد مساعد المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الشعبية والأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية.