المنيا ترفع درجة الإستعداد للقصوى لإستقبال عيد الأضحى الميارك

أعلن اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ، اليثوم الأثنين ، عن رفع درجة الإستعداد القصوى، تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، موجهاً بإلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها خلال فترة العيد ، وتفعيل غرف العمليات الفرعية على مدار 24 ساعة ،وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة ، للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، واللواء أشرف عبد المالك مساعد مدير الأمن، والمقدم حازم السيد مساعد المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الشعبية والأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية.