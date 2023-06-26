جوردي ألبا يكشف أسباب رحيله عن برشلونة

كشف جوردي ألبا، الظهير الأيسر لبرشلونة السابق ومنتخب إسبانيا، عن أسباب رحيله عن الفريق، بعد توجيه الشكر له من قبل إدارة خوان لابورتا، رئيس البلوجرانا مع نهاية الموسم الماضي.

ونجح ألبا في التتويج ببطولة الدوري الإسباني مع برشلونة خلال الموسم المنصرم، كما توج بعدد من الألقاب القارية والمحلية الأخري والتي كانت أهمها دوري أبطال أوروبا وكاس العالم للأندية، خلال مسيرته الطويلة مع الفريق الكتالوني.

جوردي ألبا: الاَن أرحل سعيدًا

أكد جوردي ألبا أنه سعيد بالرحيل عن برشلونة بعد تحقيق لقب الليجا خلال الموسم الماضي، كما أنه يشعر بأنه محبوب للغاية من قبل مشجعي الفريق الكتالوني.

وشدد الظهير الأيسر للبارسا بإن كان عليه الرحيل، مشيرًا إلى أنه لم يستمتع بالدوري القيادة للفريق خلال الموسم الماضي.

بينما أشار إلى إلى أن موسم تيتو فيلانوفا وأول موسمين مع لويس إنريكي كانوا أفضل المواسم مع برشلونة، حيث كانت ثنائيته مع ليونيل ميسي رائعة ومميزة.

تحدث جوردي ألبا في تصريحات لشبكة "DAZN"، حيث قال: "أرحل الاَن وانا سعيد للغاية، لدي أمتنان لبرشلونة، كما أنني أشعر بأني محبوب كثيرًا من قبل جميع جماهير البارسا".

وعن الدور القيادي الذي كان لعب الموسم الماضي، قال: "لم أستمتع بالدور القيادي المعتاد في برشلونة، لذا كان يجب عليّ الرحيل".

بينما علق على أفضل مواسمه في برشلونة، فقال: "موسم تيتو فيلانوفا وأول موسمين مع لويس إنريكي، كانا الأفضل لنا".

بينما تطرق للتعليق على ثنائيته مع ميسي، قال: "ثنائيتي مع ميسي كانت رائعة، مستوى الفريق كان يتطور كل يوم، كنت أعلم أننا سنفوز بكل مباراة من قبل بدايتها".

وأتم جوردي ألبا تصريحاته: "أتوجه بالشكر لـ أوناي إيمري في الرهان عليّ عندما كنت في فالنسيا، فقد ساعندي كثيرًا طوال مسيرتي، كان يمدني بالنصائح ويثق في امكانياتي بمركز الظهير الأيسر وكذلك الجناح".

ولم يستقر جوردي ألبا على وجهته المقبلة خلال الفترة المقبلة، لكن تقارير صحفية كثيرة كشفت عن أن إنتر ميامي الأمريكي يرغب في التعاقد مع الظهير الأيسر الإسباني، بعد ضم الثنائي ميسي وسيرجيو بوسكيتس خلال الفترة الماضية.

وأوضحت التقارير أن النادي الأمريكي لديه رغبة جادة فيالجمع بين الثلاثي مرة أخري بعدما كان يلعبوا في البارسا قبل رحيل ميسي لباريس سان جيرمان.