العشرين جنيه الجديدة "عيديات الأطفال".. طرق الحصول عليها

العشرين جنيه الجديدة، عملة جديدة من فئة العشرين جنيه، طرحها البنك المركزي المصري الأيام الماضية، وتم إنتاجها باستخدام أحدث خطوط انتاج البنكنوت بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنذ إعلان البنك المركزي عن العملة الجديدة، يبحث المواطنون عن طريقة وكيفية الحصول على العشرين جنيه الجديدة.

طريقة الحصول على العشرين جنيه الجديدة

ويرغب عدد من المواطنين في معرفة أماكن وطرق الحصول على العملة الجديدة من فئة العشرين جنيه، لكي تكون "عيدية" لأطفالهم وأحبابهم وأقاربهم، وهناك رغبة متزايدة من المواطنين في معرفة مكان وفرع البنوك التي تعمل على توفير العملة الجديدة من فئة العشرين جنيه.

العشرين جنيه الجديدة

أمأكن صرف العشرين جنيه الجديدة

ــ يمكن للمواطنين الحصول على العملة الجديدة من فئة العشرين جنيه، عن طريق فروع البنوك المختلفة:

وعلى المواطنون التوجه لأقرب فرع تابع للبنك، والتعامل مع موظف الشباك من أجل استبدال بعض النقود بعملة الـ20 جنيهًا البلاستكية، عن طريق الخصم من الحساب البنكي الخاص بك أو من خلال تغيير مباشر واستبدال للعملات.

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وهناك بعض البنوك التي توفر مزيدة إتاحة صرف العملة الجديدة من خلال ماكينات الصراف الآلي "atm".

وحسب عدد من التقارير التي خرج بها البنك المركزي المصري، أنه تم توزيع مبالغ قاربت الـ5 ملايين جنيه من العملة الجديدة على البنوك المصرية لبدء التعامل بها.

وفقًا لما أعلن عنه البنك المركزي المصري، هناك 21,975 فرعًا من ماكينات الـATM المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وتغطي جميع المحافظات لتوفير سهولة وتسهيل للمواطنين، خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

العشرين جنيه الجديدة

ما هي العشرين جنيه الجديدة؟

لاقى إعلان البنك المركزي عن طرح 20 جنيه الجديدة موجة من الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن "المركزي" عن بدء ضخ العملة البلاستيكية الجديدة فئة ٢٠ جنيهًا ضمن فكة عيد الأضحى، وهي العملة الثانية من نوعها من فئة العملات المصنوعة من البوليمر.

وطُبعت العملة الجديدة بمطبعة البنك المركزي الجديدة بالعاصمة الإدارية اعتمادًا على هولوجرام وعلامات مائية تمت صناعتها بمجمع NASPS بالعاصمة الإدارية.

مميزات الـ20 جنيه الجديدة

مقاومة للمياه.

لا تتأثر بالأتربة ومقاومة للتلوث.

صديقة للبيئة، وقابلة لإعادة التصنيع.

من الصعوبة تزوير العملات البلاستيكية.

تعمل على تحقيق التنمية المستدامة.

رفع معدلات جودة أوراق النقد في السوق المصرية.

العمر الافتراضي للعملة البلاستيكية 3 أضعاف العملة الورقية.