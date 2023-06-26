زيت شهير يعالج الأنفلونزا والحمى من دون أدوية.. أطباء ينصحون بتناوله

زيت الأوريجانو أو كما يُعرفه البعض بزيت “المردقوش"، هو نبات عطري يحتوي على مواد شديدة الفاعلية مظهرة، ومضادة للسموم ومضادة للتشنجات، ومسكنة للألام، ويُشبه تماماً الزعتر البري.

فوائد زيت الأوريجانو

ووفقًا لما ذكره موقع “إكسبريس” البريطاني، أكد خبراء الصحة أن الأوريجانو من أفضل النباتات الورقية التي تُستخدم كنوع من التوابل المميزة للأطعمة، والتي قد تعالج الأنفلونزا ونزلات البرد القوية، وفيما يلي أبرز فوائدها الصحية..

فوائد زيت الأوريجانو

1- يحتوي على خصائص مفيدة تقي الجسم من الأمراض

زيت الأوريجانو غني جدًا ببعض الخصائص المفيدة لجسمك ، مثل الخصائص المضادة للالتهابات والفيروسات والبكتيريا. يمكنك أن تجد كل ما تحتاجه لمحاربة فيروسات الإنفلونزا.

2- علاج اضطراب المعدة

هناك بعض الأعراض التي قد تشعر بها أثناء إصابتك بالأنفلونزا ، مثل اضطراب المعدة والغثيان والقيء والإسهال. زيت الأوريجانو فعال للغاية في تهدئة اضطراب المعدة وتحفيز عملية الهضم عن طريق تحفيز تدفق الطعام.

3- خفض الحمى

يحفز زيت الأوريجانو إنتاج العرق. من خلال إنتاج المزيد من العرق ، سيكون من الأسهل خفض الحمى.

4- غني بالفيتامينات والمعادن

زيت الأوريجانو الذي يتم الحصول عليه من الأوريجانو البري P73 غني بالكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والزنك والبورون والبوتاسيوم والنحاس والمنغنيز التي تعد مفيدة جدًا لتقوية جهاز المناعة لديك.