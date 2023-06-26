مودريتش يتحدث بعد تجديد تعاقده مع الريال لمدة عام

نجح نادي ريال مدريد في تمديد عقد نجمه الكرواتي لوكا مودريتش لعام إضافي.

وأعلن الريال اليوم الاثنين، أن صانع الألعاب الكرواتي مودريتش البالغ من العمر "37 عاما" سيظل مع الفريق على الأقل حتى نهاية شهر يونيو 2024.

وقال بيان للريال :توصل ريال مدريد ومودريتش لاتفاق بتمديد عقد اللاعب، حيث سيظل مرتبطا بالفريق حتى 30 يونيو 2024.

وأبدى مودريتش سعادته بتجديد تعاقده مؤكدا قدرته على العطاء لسنوات وسيحاول اخراج كل مالديه مع الريال خلال تجديد التعاقد.

وانضم مودريتش لريال مدريد من توتنهام في 2012، وفاز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات ولقب الدوري3 مرات.

وكان عقد مودريتش بصدد الانتهاء هذا الصيف وكان بإمكانه الرحيل بشكل مجاني عن الفريق.