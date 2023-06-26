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الإثنين 26 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

الولايات المتحدة تؤكد تضامنها مع ضحايا التعذيب والناجين في جميع أنحاء العالم

انتوني بلينكن
انتوني بلينكن

جددت الولايات المتحدة تضامنها مع ضحايا التعذيب والناجين منه في جميع أنحاء العالم وإدانتها للتعذيب أينما وكلما حدث.

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وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن

وأكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن  في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني، اليوم الاثنين؛ بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب أن الحظر المطلق للتعذيب هو حق من حقوق الإنسان منصوص عليه في القانونين الأمريكي والدولي، مضيفًا: نحن ندرك شجاعة وإنسانية وكرامة الناجين من التعذيب في جميع أنحاء العالم.

واستدرك وزير الخارجية الأمريكي قائلا:على الرغم من الإدانة شبه العالمية، ما زلنا نرى الحكومات تستخدم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية كأدوات للقمع ضد المعارضين السياسيين وأفراد الفئات المهمشة وأسرى الحرب والمعتقلين الآخرين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يختلفون معهم في الآراء. 

وشدد على استمرار مساعي واشنطن لتحقيق المساءلة وكذلك دعمها للناجين طالما بقي ضحايا التعذيب موجودين.

وتابع قائلاً: وبصفتنا أكبر مساهم في صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، فإننا ندعم برامج إعادة التأهيل والعدالة لمساعدة الضحايا في جميع أنحاء العالم.

واختتم بلينكن البيان بحث البلدان الأخرى على دعم ضحايا التعذيب أيضًا.

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