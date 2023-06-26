التوت مفيد لصحة الجهاز الهضمي.. تعرف على فوائده

التوت عبارة عن فاكهة صغيرة وناعمة ومستديرة بألوان مختلفة، بشكل أساسي أزرق أو أحمر أو أرجواني، وطعمها حلو أو حامض وغالبًا ما تستخدم في المعلبات والمربيات والحلويات.

ويعرف بقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على الألياف وفيتامين ج ومضادات الأكسدة البوليفينول، وقد يساعد تناول التوت في منع وتقليل أعراض العديد من الأمراض المزمنة.

فيما يلي فوائد لا تعرفها عن التوت

1- يقوي عينيك

يحتفظ التوت أيضًا بقدرته الخاصة على تحسين رؤية العين ووظيفتها وحمايتها من المشاكل الصحية.



يحتوي على هذه المركبات الخاصة ، أنثوسيانوسيدات التي يمكن أن تساعدك في علاج مشاكل العين مثل إعتام عدسة العين ، والعمى الليلي ، والزرق.

2- مفيد لصحة الجهاز الهضمي

فائدة أخرى من التوت هو أنه يساعد في مكافحة مشاكل الجهاز الهضمي المختلفة ، وبالتالي تحسين صحة الجهاز الهضمي العامة.



استهلاك فاكهة التوت بشكل فعال ضد الإسهال وعسر الهضم والدوسنتاريا والتهابات المعدة والعديد من مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.

3- تقوية المناعة

تحتوي هذه الفاكهة أيضًا على كمية عالية من مضادات الأكسدة التي تعمل ضد الجذور الحرة، والجذور الحرة الخاضعة للرقابة بدورها ستقوي جهاز المناعة.



مناعة الجسم الممتازة تعني تقليل احتمالية إصابة الشخص بنزلات البرد والسعال ونزلات البرد أو الالتهابات.

4- ينظم مستوى الدم

يحتوي التوت على عدة أنواع من مركبات الفلافونويد المسؤولة عن ترقق الدم ، وبالتالي تقليل احتمالية ارتفاع ضغط الدم والحفاظ على سلامة الشعيرات الدموية.



إلى جانب ذلك ، يساعد التوت أيضًا في تخفيف بعض اضطرابات الأوعية الدموية مثل الذبحة الصدرية والدوالي.

5- تحسين صحة القلب

يساعد تناول التوت على منع انخفاض ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم كما يزيد التوت من إمداد الدم إلى الأعصاب ويمنع مرض السكري.