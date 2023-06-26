استمرار حبس زوج المطربة "بوسى" بسبب طليقها

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأثنين، حبس هشام ربيع زوج الفنانة بوسى، وذلك لاتهامه بالاستيلاء على شيكات بقيمة 8 ملايين جنيه من وكيل طليقها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



كان وكيل طليق المطربة بوسي قدم بلاغا يتهم زوجها الحالي هشام ربيع وآخرين بسرقة شيكات بقيمة 8 ملايين جنيه من منتج فني بالمقطم.



وكشف محضر الشرطة رقم 2409 لسنة 2023، أن المحامي أحمد يوسف وكيلًا عن وليد عاشور، وشهرته «فطين»- طليق المطربة بوسي-، تقدم ببلاغ يفيد تضرره من هشام ربيع، صاحب محلات حلاقة؛ لقيامه بتحريض متهمين آخرين هم كل من رمضان قطب محمد، وشهرته كفتة الفوال، 50 سنة، عاطل، “هلالي”، “ميدو”، لاستيلائهم على 14 شيكا بنكيا و22 إيصال أمانة، بإجمالي مبالغ 8 ملايين جنيه.



وجميعها محررة بمعرفة ياسمين محمد شعبان وشهرتها بوسي،- زوجة المشكو في حقه الأول- موضحًا أنه أثناء حضوره رفقة المشكو في حقهم الثاني والثالث والرابع للتأكد من قيام هشام ربيع بإيداع مبلغ 8 ملايين جنيه في حساب موكله «فطين»، بالبنك الأهلي فرع إيزي سبورت الهضبة الوسطى ثم إعطاؤهم الشيكات وإيصالات الأمانة، إلا أنه فوجئ بقيام المشكو في حقهم بالاستيلاء منه على الأوراق كرهًا عنه مستخدمين سلاحًا أبيض- مطواة- وفروا هاربين-.