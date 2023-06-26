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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

الأردن: لن نتراجع عن موقفنا الداعم للقضية الفلسطينية

الملك عبد الله الثاني
الملك عبد الله الثاني

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الإثنين، أنه لن يتراجع عن موقفه الشخصي وموقف المملكة الأردنية بالنسبة للقضية الفلسطينية، جاء ذلك خلال لقائه بعدد من وجهاء وأبناء وبنات لواء الرصيفة.

 

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القضية الفلسطينية 

وأشار العاهل الأردني، إلى أن وقوف المملكة الأردنية مع الشعب الفلسطيني وحمايته من المؤامرات واجب.

كان العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني قد أكد خلال لقائه سياسيين وكتاباً صحفيين أهمية الانتخابات النيابية المقبلة، قائلاً "نريدها أن تكون محطة رئيسة في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية".، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ودعا العاهل الأردني خلال اللقاء، الذي عُقد في قصر الحسينية الأحد، الأحزاب إلى الاستفادة من الفترة المقبلة لبناء برامج واقعية وواضحة لإقناع الناخبين بها.

ولفت إلى أهمية رفع نسب التصويت في الانتخابات المقبلة بتحفيز المواطنين على المشاركة الفاعلة في عملية التحديث السياسي، وتشجيعهم على الترشح والانتخاب بخاصة الشباب والمرأة.

وبين الملك أن المشاركة الفاعلة تتطلب أن يشعر المواطن بأن الأحزاب السياسية تعمل بجدية لترجمة برامجها على أرض الواقع، والانتقال من مرحلة الشعارات إلى تحقيق النتائج.

وأشار إلى أن عملية التحديث السياسي جاءت لتبني على ما تم إنجازه، ووضعت خارطة طريق واضحة لتحقيق الأهداف المرجوة بشكل متدرج وآمن.

ولفت الملك إلى أن التحديث السياسي لا يمكن أن يحقق نتائجه دون التحديث الإداري والاقتصادي، معيدا التأكيد على أن المسارات الثلاثة مترابطة في إطار علاقة تكاملية هدفها خدمة الوطن والمواطن.

 

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