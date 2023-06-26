مساجد الإسكندرية تتزين استعداداً لعيد الاضحى

تتزين محافظة الاسكندرية، فى تلك الأيام بتخصيص المساجد والساحات وتجهيزها بحملات النظافة والتجميل والتعقيم قبل أيام من قدوم عيد الأضحى المبارك، حيث قالت وزارة الأوقاف، أن حضور الرجال والنساء والأطفال صلاة العيد أمرٌ مستحب، لما فيه من اجتماعٍ على الخير، وإظهارٍ للفرح والسرور بهذا اليوم المبارك،

وأنهت مديرية الأوقاف بالإسكندرية استعداداتها لصلاة عيد الاضحى وتحديد الساحات لاستقبال المصلين لأداء الصلاة وبلغت عدد الساحات التى تم تجهيزها 363 مسجدا و531 ساحة منها مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل، وساحة مسجد سيدى المرسى ابو العباس، بالإضافة إلى تخصيص إمام أساسى وإمام احتياطى لكل ساحة فى حالة وجود ظروف طارئة يقوم الإمام الاحتياطى، بممارسة عمله بأداء صلاة العيد، وإلقاء خطبة عيد الأضحى المبارك.

ويتم فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التى تقام بها صلاة العيد، والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، وغرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الاضحى المبارك، بالإضافة إلى التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء محافظة الإسكندرية، وذلك لتسهيل قيام المواطنين بصلاة عيد الاضحى المبارك.

أكد الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن أماكن صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسكندرية حيث جرى تخصيص 531 ساحة صلاة عبر 363 مسجدًا لاستقبال المصلين خلال صلاة العيد المقرر أن يكون يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف عبدالرازق، أن أماكن صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسكندرية هي ذات الأماكن التي خصصت في عيد الفطر المبارك منذ أشهر قليلة، موضحًا أن كل من صلى في مكان خلال عيد الفطر الماضي يتمكن من الصلاة في ذات المكان خلال عيد الأضحى الذي يحتفل به بعد 3 أيام من الآن.

وأشار إلى أن أشهر أماكن صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسكندرية تتمثل في مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل، وساحة مسجد سيدي المرسى أبوالعباس، بالإضافة إلى مسجد سيدي جابر بحي شرق وسيدي بشر في حي المنتزه أول وغيرها من المساجد الشهيرة.

وأكد أنه اجتمع بمديري الإدارات اليوم، حيث تم التأكيد على تخصيص إمام أساسي وإمام احتياطي لكل ساحة في حالة وجود ظروف طارئة يقوم الإمام الاحتياطي بممارسة عمله بأداء صلاة العيد وإلقاء خطبة عيد الأضحى المبارك.

ولفت إلى أن أماكن صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسكندرية تشهد فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد، والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم. ولفت إلى أن فتح المساجد قبل صلاة عيد الأضحى المبارك بنصف ساعة على الأقل، مشيراً إلى تخصيص غرفة عمليات لمتابعة الإعداد وفعاليات صلاة عيد الأضحى المبارك.