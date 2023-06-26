50 ألف جنيها تعويضات لأسرة كل متوفي بعقار الإسكندرية المنهار (شاهد)

تعرض عقار مكون من 13 طابقًا مأهولاً بالسكان بمنطقة سيدي بشر في محافظة الإسكندرية شمال مصر للانهيار، صباح اليوم الإثنين، وسط محاولات من الحماية المدنية لإنقاذ سكان عقار الإسكندرية المنهار.

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية، إن إن المحافظة تشهد غرفة عمليات متكاملة في أعقاب حادثة انهيار العقار بحي المنتزه أول، حيث نزل المسئولون إلى موقع الحادث على الفور.

وأكدت أن الوزارة ستقوم بصرف 50 ألف جنيها تعويضات لأسرة كل متوفي بحادث العقار المنهار بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية، ودعم المصابين وفقا لما يرد في التقرير الطبي.

وأشارت إلى أن الوزارة تقدم مساعدات قوية، وسيظلون موجودين بموقع الحادث حتى إزالة جميع الأنقاض والاطمئنان على سكان العقار، مردفه: "محافظ الإسكندرية موجود في موقع الحادث بعد وقوعه فورا، وكل الجهات المعنية والأمن موجودون معنا، مثل الصحة والحي والتضامن والمهندسين والاستشاريين والإسعاف والحماية المدنية وغيرهم".

وواصلت جلالة أن جميع المقيمين بالعقار خرجوا من المبني عدا مصاب واحد في المستشفى، وهناك شخص تابع للحماية المدنية يتم التنقيب عنه، موضحة أن العقار كان أغلبه مصطافون، ولكن كانت بعض الأسر تقيم به، معقبة: "نقدم وجبات وعصائر واستراحات للمتضررين حتى يتم توفير أماكن للإسكان لهم، كما يتم صرف مساعدات مالية للأهالي فورا".

وأكملت خلال تصريحاتها عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، هناك فريق من التضامن يقوم بعمل أبحاث اجتماعية للأهالي حاليًا؛ لبحث احتياجاتهم وتحديد الاحتياجات التي يمكن تقديمها لهم.

تفاصيل انهيار عقار الاسكندرية

شهدت منطقة سيدي بشر شرق محافظة الإسكندرية، انهيار عقار مكون من 13 طابقا بشارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحي، بحي المنتزة أول، وتسبب الانهيار في تواجد عدد كبير من قاطني العقار أسفل الانقاص، بالإضافة إلي وجود آخرين كانوا متواجدين في سوبر ماركت أسفل العقار، وتحطم عدد من السيارات كانت تصادم تواجدها أسفل العقار .

وفي سياق متصل، أكد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن هناك جهودا مكثفة من مختلف الأجهزة والجهات التنفيذية لرفع أنقاض العقار المنهار اليوم بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار بانهيار عقار بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلي محل البلاغ.

كانت غرفة عمليات حي المنتزة اول برئاسة اللواء محمد سحلول، تلقت بلاغا قبل قليل بانهيار عقار بشارع سينما المنتزة بخليل حمادة، ووجود ضحايا تحت الانقاض من قاطني العقار ومن أشخاص كانوا متواجدين بسوبر ماركت أسفله.

ووجه رئيس حي المنتزة أول بصحبه قوات الحماية المدنية والحريق وسيارات الإسعاف والأمن إلي مكان البلاغ، وتبين سقوط عقار مكون من 13 دور مأهول بالسكان ووجود عدد كبير من قاطنيه تحت الانقاض وآخرين محاصرين بسبب انهيار سلم العقار.