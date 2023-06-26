خالد سليم ضيف أسما إبراهيم في "حبر سري"

يحل الفنان خالد سليم ضيفًا على الإعلامية أسما ابراهيم في برنامجها “خبر سري”، يومي الأربعاء والخميس على شاشة "القاهرة والناس".

ومن المقرر أن يكشف خالد سليم العديد من الأسرار الشخصية والفنية، بجانب اعماله الغنائية القادمة.

ويستعد “سليم” لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "مين ده" كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما .

وكان آخر أعمال خالد سليم، مسلسل "حكايات الماميز" مع الفنانة دينا فؤاد، وليد فواز، هبه عبد الغني، نورهان، رباب ممتاز، أماني كمال، والإخراج ل أحمد صالح، وسيناريو وحوار مى سعد، ريم يوسف، سمر طاهر، ودعاء عبد الوهاب أشرفت على الكتابة، ويتكون المسلسل من 15 حلقة في إطار إجتماعي.

نبذة عن الفنان خالد سليم

مغني وممثل مصري، ولد بالكويت عام 1975 وأنهى تعليمه الثانوي هناك، ثم انتقل إلى مصر، وقد اكتشف والديه موهبته منذ الصغر وعقدا على تنميتها لديه وشجعاه على تعلم الآلات الموسيقية، وفي عام 2000 طرح أول ألبوماته بعنوان (عالم تاني)، وبعدها بعام مَثل في فيلم (السلم والثعبان) للمخرج (طارق العريان).

وقدم العديد من الأفلام والألبومات؛ كما قام بإحياء العديد من الحفلات على مسرح دار الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية.