حملة مكبرة لازالة تعديات على اراضى املاك الدولة بنطاق حي المقطم

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تنفيذ عدة ازالات لازالة التعديات على اراضي املاك الدولة بنطاق حي المقطم حيث قامت الاجهزة التنفيذية برئاسة العميد أحمد أبو بكر و بالتنسيق مع جمال حسين مدير المتابعه الميدانيه بالمنطقة الجنوبية وبوجود القوات الشرطية والمعنية بحملة مكبرة .

وأسفرت الحملة عن ازالة عدد من مخالفات البناء على اراضي املاك دولة وذلك في ظل حرص الدولة علي التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات وأعلاء كلمه القانون والضرب بيد من حديد ضد المخالفين .

الازالات التي تمت بنطاق حي المقطم مخالفات مساكن على محور المستشار عبد المجيد محمود

واكدت نائب محافظ القاهرة، أن الازالات التي تمت بنطاق حي المقطم مخالفات مساكن على محور المستشار عبد المجيد محمود بمساكن القاهرة والجيزة شملت تنفيذ اربعة قرارات ازالة منها مخالفة بناء بالطوب الاحمر وسقف مسلح لغرفة بمنطقة المنافع العامة وبناء مخالف من الطوب الاحمر وسقف صاج بمنطقة المنافع العامة و ازالة بلكونة من الطوب الاحمر و الحديد على واجهة للعقار بالاضافة الى ازالة بناء مخالف من سقف مسلح لعدد ٢ شقة بنفس العقار .

ووجهت نائب المحافظ بالمتابعة المستمرة لهذه المواقع التي تم ازالة المخالفات منها لضمان عدم عودة المخالفات مرة اخرى، مشيرة إلى أن الدولة المصرية بكافة اجهزتها التنفيذية حريصة كل الحرص على إزالة مختلف اشكال التعديات سواء على املاك الدولة أو التابعة لجهات الولاية مثل الري والزراعة وحماية النيل مع عدم التهاون مع أي حالة تعدي وذلك من خلال المتابعة الدورية والجولات التفقدية ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات اللازمه لمنع عودة التعديات مرة اخرى .

وشددت نائب محافظ القاهرة على رؤوساء احياء المنطقة الجنوبية وكافة الاجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية والاحياء بمتابعة ملف ازالة التعديات علي أملاك الدولة ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ علي أملاك الدولة والحفاظ على هيبه الدولة علي اراضيها والتصدى لكافة اشكال التعديات في المهد .

وياتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للعمل بكل حزم لترسيخ دولة القانون والتصدي بكل قوة لملف البناء المخالف والتعديات على اراضي املاك الدولة والاراضي الزراعية والاراضي التابعة للولايات وحفاظا على حق الدولة في استرداد الاراضي المتعدى عليها وحماية اراضيها والوقوف امام العشوائية والبناء المخالف طبقا لتعليمات السيداللواء محافظ القاهرة .