محافظ الشرقية يتفقد الديوان العام لتهنئة العاملين بعيد الأضحى المبارك

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إدارات الديوان العام لتقديم التهنئة للعاملين بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها على مصر قيادة وشعباً بالخير واليمن والبركات .

والتقى محافظ الشرقية بموظفي الديوان العام وتعرف منهم على الخطط والمقترحات التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل وتحسين الأداء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات العمل الإدارية والتنفيذية داخل محافظة الشرقية.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل وإنهاء مصالح المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة، ومديري الإدارات العامة بالديوان.