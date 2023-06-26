طريقة عمل شوربة الذرة بالبصل| حضريها لعزومات العيد

شوربة الذرة بالبصل من الأطباق الشهيه التي يمكنك صنعها لعزومات عيد الأضحى بجوار الأطباق الرئيسيه، فهي تحتوي على العديد من الفوائد وتساعد على الشبع.

طريقة عمل شوربة الذرة بالبصل الأخضر

المقادير

- البصل الأخضر : 4 عود (مقطع شرائح رفيعة)

- الذرة الحلوة : 300 غراماً

- كريمة : 425 غراماً (كريمة الذرة)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- مرق : 4 اكواب

- زيت السمسم : نصف ملعقة صغيرة

- كزبرة خضراء : حسب الرغبة (طازجة ومفرومة للتزيين)

طريقة التحضير

في قدر على نار متوسطة سخني الزيت، ثم أضيفي البصل وشوحيه لدقيقتين حتى يذبل.

اسكبي المرق، وكريمة الذرة، والذرة الحلوة، وارفعي درجة الحرارة، واتركي القدر حتى الغليان.

خففي النار، وأضيفي زيت السمسم، ونصف كمية البصل الأخضر، واتركي القدر على النار لدقيقة.

اسكبي الشوربة في أطباق التقديم، وزينيها بباقي كمية البصل الأخضر والكزبرة وقدميها ساخنة.