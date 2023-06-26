محافظ الشرقية يُهنئ رئيس الجمهورية بعيد الأضحى المبارك

بعث الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، برقية تهنئة للرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك جاء فيها: "يسعدني ويشرفني وإنه لمن دواعي سروري أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء الشرقية أسمى آيات التهاني القلبية وأطيب التمنيات والدعوات الصادقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على فخامتكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وبهذه المناسبة الإسلامية الجليلة نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظكم لمصر زعيماً وطنياً ملهماً وقائداً مخلصاً لإستكمال مسيرة النهضة ، وأن يعم السلام العادل والشامل منطقتنا العربية من أجل نصرة الحق وإعلاء الشأن العربي تحت قيادة فخامتكم الرشيدة والحكيمة.

وبعث المحافظ برقيات تهنئة مماثله للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بشئون الإستثمار والاصلاح الاداري، وفضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والوزراء والمحافظين وكبار شخصيات الدولة داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم على الشعب المصري بمزيد من الأمن والإستقرار والرخاء.