الغرف التجارية تكثف جهودها لتوفير السلع خلال أيام العيد

أكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية على استمرار معارض أهلا رمضان حتى عيد الاضحى بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك لضمان تدفق السلع المخفضة في كافة ربوع مصر وقامت الغرف التجارية في المحافظات بتنفيذ القرار بالمشاركة مع المحافظين بعد موافقة وزير التجارة والصناعة على الخصم من الاحتياطات النقدية للغرف لتنفيذ ذلك.



وأضاف عز أن استمرار المعارض جاء بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث راس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لجنة مشكلة من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وتضمنت ممثلي البنك المركزى واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وغرفة الصناعات الغذائية للاطمئنان على توفير السلع الغذائية واستقرار أسعارها وكذا ضمان توالى الافراجات عن السلع والخامات اللازمة لقطاع الصناعات الغذائية.

عرض ملابس العيد بأسعار مخفضة

وأشار علاء عز إلى أن العديد من المنافذ بدأت أيضا في عرض ملابس العيد منذ حوالى شهر.

تبكير معارض أهلا رمضان لتوفير كافة السلع الأساسية



وأضاف بأنه قد تم تبكير معارض اهلا رمضان بالمحافظات لتبدأ في شهر يناير كألية لمجابهة التضخم، حيث تم توفير كافة السلع الأساسية طوال الفترة حتى الان بخصومات تصل الى 30% في أكثر من 450 منفذ فى كل المحافظات، وذلك بخلاف مئات من المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع وتتكامل مع 1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارات التموين والتجارة الداخلية بمشروع جمعيتى، ومنافذ وزارات والزراعة، والدفاع، والداخلية والتنمية المحلية.



وأكد على ان السلع المطروحة بالمنافذ المختلفة هي نفس السلع المطروحة بالأسواق وبنفس الجودة والتعبئة، ولكن بأسعار مخفضة.

غرفة العمليات تتابع الأرصدة بالمحافظات لضمان توافر السلع في مصر



وأوضح بان غرفة العمليات تتابع يوميا الأرصدة بالمحافظات لضمان توافر السلع بكافة ربوع مصر، كما تقوم الشعبة العامة للمخابز والشعبة العامة للبقالة بالاتحاد والشعب النوعية بالغرف بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات التموين بمتابعة حالة الطوارئ في القطاعين وذلك مع مراعاة نزوح الالاف الى المحافظات الشاطئية لضمان توافر السلع والخبز بتلك المحافظات بكميات أكبر.