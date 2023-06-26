يوم التروية.. أعماله وما يستحب فيه

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن يوم التروية هو الثامن من ذي الحجة، وقد استُحِبَّ فيه للذين تحلّلوا بعد العمرة، وهم المتمتّعون أو من فسخوا إحرامهم إلى عمرة من القارنين والمفردين، أن يُحْرِمُوا بالحج ضُحى من مساكنهم، وكذلك من أراد الحج من أهل مكة، أما القارنون والمفردون الذين لم يحلوا من إحرامهم فهم باقون على إحرامهم الأول.

واستشهد مركز الأزهر للفتوى، بما رواه جابر رضي الله عنه من حجّة الوداع عن سيدنا رسول الله ﷺ ، إذ يقول: «..فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيَّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى، فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ..». [أخرجه مُسلم]

أعمال يوم التروية

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

يوم التروية: هو يومُ الثامن من ذي الحجة وهو أولُ أيام الحج.

من أعمال هذا اليوم:

1️⃣ الاغتســـــــــــــال.

2️⃣ لبس ملابس الإحرام.

3️⃣ الإهلال بالحج والبدء بالتلبية.

4️⃣ الذهاب إلى مِنى وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر؛ قصرًا للصلاة الرباعية، دون جمع.

5️⃣ ومن السنة المبيت بمِنى، ثم التوجه إلى عرفات فجر التاسع من ذي الحجة.

