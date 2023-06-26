وفاة حسن مصطفى قسمت ظهري

أكدت الفنانة ميمي جمال فى ذكري ميلاد زوجها الراحل الفنان حسن مصطفى التي تحل اليوم، أنها بعد رحيله ظلت 6 سنوات فى المنزل وبطلت كل حاجة.

وأضافت: لما رجعت للتمثيل تانى، وحسيت كأنى لسه وجه جديد، وأن الوسط الفنى اتغير وكان شديد الطيبة ومحباً لأبنائه، وكان يعطى النصيحة مجردة، ودائم التعبد والصلاة، قائلة: "أنا بعد وفاته حسيت أن ظهرى اتقسم".

ميمي جمال وحسن مصطفي

وكان قدم الفنان حسن مصطفى خلال مشواره ما يقرب من 400 عملاً فنيًا، إلا أن المسرح كان له نصيب الأسد من مسيرته الفنية، اذ استطاع أن يكون واحدًا من نجوم المسرح وشارك في أهم المسرحيات في تاريخ المسرح المصري، منها "مدرسة المشاغبين، العيال كبرت، حواء الساعة 12، سيدتي الجميلة، الكدابين قوي، دو ري مي فاصوليا، الدبابير، الكدابين اوى،" وغيرها.

قدم الراحل حسن مصطفى حوالي ما يقرب من 90 مسلسلاً، منهم "رأفت الهجان، من الذى لا يحب فاطمة، ضمير أبلة حكمت، البرارى والحامول، نصف ربيع الآخر، حياة الجوهرى، بوابة الحلوانى، امام الدعاة، رجل وامرآتان، العميل 1001، نص يتربى في عزو، عباس الابيض في اليوم الأسود، شيخ العرب همام، أولاد الحلال".

ميمي جمال وحسن مصطفي

وفى السينما شارك في بطولة عدد من الأفلام منها،"أرض النفاق" و"أخطر رجل فى العالم" مع فؤاد المهندس" وفيلم "امرأة واحدة لا تكفى" مع يسرا وأحمد زكي، وفيلم "غريب فى بيتى" مع نور الشريف وسعاد حسني و"الزواج على الطريقة الحديثة" مع سعاد حسنى و"البوسطجى" مع شكرى سرحان، و"أفواه وأرانب" مع فاتن حمامة ومحمود ياسين، و"مرجان أحمد مرجان"، مع عادل إمام، و"نصف ساعة" جواز مع رشدي أباظة وشادية، وغيرها من الأفلام.

ميمي جمال وحسن مصطفي

تزوج الفنان حسن مصطفى من الفنانة ميمي جمال واستمرت زيجتهما ما يقرب من 50 سنة حتى رحيله يوم 19 مايو عام 2015، عن عُمر يناهز 81 عاماً، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية منذ أيام استدعت نقله إلى العناية المركزة بمستشفى الأنجلو.

وكانت قالت الفنانة ميمي جمال إن مسلسل علاقة مشروعة أخد جهدًا كبيرًا، وفيه فرق كبير في السيناريو المنتهي قبل التصوير، واللي بيتكتب أثناء العمل.

وأضافت “جمال”، خلال حوارها في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية " ON"، مساء أمس: "هي الثانية التي تجمعها بالمخرج خالد مرعي بعد فيلم لف ودوران".

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مع عادل إمام

الحب والتفاهم سبب نجاح المسلسل:

تابعت: "نجاح المسلسل يرجع إلى الحب والتفاهم بين فريق العمل، وأن كل فنان مركز في دوره، والجو الأسري الذي يجمع كل الفنانين داخل العمل، فذلك الحب والترابط الأسري يصل للجمهور.