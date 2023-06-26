لجان منتشرة بمنى وعرفات للاطمئنان على حجاج السياحة.. وإشادات بالتنظيم والمتابعة

قالت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس بعثة الحج، إنه تم تشكيل ١٢ لجنة منبثقة من بعثة الحج السياحى سيتم توزيعهم بين اماكن اقامة حجاج السياحة البالغ عددهم ١٦ ألف حاج.

وأضافت “رئيس بعثة الحج السياحي”، أنه تم تزويد تلك اللجان بمفتشين ذوي خبرة للتدخل لحل اية مشاكل بكافة مستويات الحج سواء ال ٥ نجوم او بالرحلات الاقتصادية والبري.

وأوضحت سامي، أنه تم تخصيص لجان للتائهين والمفقودات، وتعمل هذه اللجان على مدار ٢٤ ساعة، خاصة أثناء التصعيد والنفرة بين عرفات ومنى، لاسيما وأنه مع الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالتصعيد وأداء المناسك تحت إشراف بعثة الحج،.

ونوهت بأن الضوابط المنظمة للحج هذا العام ألزمت الشركات بتوفير مشرفين على مجموعات الحجاج تعمل على رصد المشاكل والتواصل مع البعثة لايجاد حلول سريعة.

وأشارت سامية سامي، إلى وجود متابعة لحظية لجميع الحجاج أثناء تأدية الركن الأعظم فى الحج وهو الوقوف على عرفات، بداية من التصعيد حتى النفرة ، لتحقيق موسم متميز وناجح ويفتخر به جميع المصريين، خاصة وانه لم يتم رصد اى مشكلة كبيرة أو شكوى ضد أي شركة سياحية يصعب إيجاد حل لها، حتى الآن، مبينة أنه استقبل عدد من الرسائل لبعض الحجاج يشيدون بالشركات المنظمة للحج هذا العام والتى يصل عددها الى 1144 شركة.

ونوهت بوجود تنسيق كبير وتواصل مستمر بين البعثات الثلاثة خاصة بعثة الداخلية، لاعتبار ان رئيس بعثة الداخلية هو رئيس البعثة المصرية، بالاضافة الى تواصل مستمر على مدار الساعة مع البعثة الطبية، لتوفير الخدمات الطبية التى وجه بها وزير السياحة .