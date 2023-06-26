فوز أستاذة بعلوم بنات الأزهر بجائزة محمود عبد الغفار في مجال كيمياء وتكنولوجيا البويات

حصلت الدكتورة مها الصاوي، أستاذ الكيمياء التطبيقية بقسم الكيمياء بكلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، على جائزة الدكتور محمود عبد الغفار (الهيئات والأفراد) في مجال الاتجاهات الحديثة في كيمياء وتكنولوجيا البويات والمخضبات ضمن جوائز الدولة التي أعلنتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام 2022م، صرحت بذلك الدكتورة مها غازي، عميدة الكلية.

وأشارت إلى أن الفوز بهذه الجائزة يعكس الدور الكبير الذي أصبحت فيه المرأة في مؤسسة الأزهر الشريف، ودورها المتميز في دعم جهود البناء والتنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

ريادة المرأة ودورها الإيجابي في مؤسسة الأزهر الشريف

يأتي ذلك تأكيدًا على استمرارية وتميز وريادة المرأة ودورها الإيجابي في مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

الدكتورة مها الصاوي - أستاذ الكيمياء التطبيقية بقسم الكيمياء بكلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة

جدير بالذكر أن كلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتورة مها غازي، عميدة الكلية، والدكتورة سامية الحسيني أبو فرحة، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ولاء مصيلحي، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.