محافظ الفيوم يبحث شكاوى المواطنين مع الجهات المعنية

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عدداً من شكاوى المواطنين شملت مختلف القطاعات الخدمية، وذلك خلال اللقاء الدوري الذي يعقد الاثنين من كل اسبوع.

يأتي هذا فى إطار لقاء خدمة المواطنين الأسبوعي الذي يعقد بديوان عام المحافظة للاستماع للشكاوى، والعمل علي حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإيجاد الحلول الجذرية لها

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، وهناء عبد الفتاح وكيل وزارة القوى العاملة، والمحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندس سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وممثلى مديرية التضامن الاجتماعى، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم.

خلال اللقاء وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة حالة أحد المرضى، وعمل الفحوصات والأشعات الطبية اللازمة له بشكل فورى، وكذا توفير العلاج اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالإضافة إلى توفير مولد أكسجين لإحدى الحالات التي تحتاجه بصفة دائمة.

كما وجه المحافظ، مسئول مديرية التضامن الإجتماعي، ببحث عددا من الحالات الأولي بالرعاية، لتوفير معاش تكافل وكرامة للمستحقين، وكذلك عدد من المساعدات المالية للأسر الأولى بالرعاية، وإيجاد الحلول اللازمة لها.

محافظ الفيوم يوجه بإنهاء إجراءات تراخيص الأكشاك للأسر الأولى بالرعاية

وفيما يتعلق بطلبات عدد من المواطنين، بشأن توفير أكشاك لهم، تساعدهم في الإنفاق علي أسرهم وتحسين دخلهم، وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم بإنهاء إجراءات تراخيص الأكشاك لهم، علي أطراف مركز ومدينة الفيوم، وكذا توفير "تريسيكل" لأحد المواطنين ليعينه على الظروف المعيشية الصعبة.

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، بجانب التنسيق مع مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، لدعم الشباب الراغبين في تنفيذ مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

الجدير بالذكر أن لقاء خدمة المواطنين له صفة دورية واستمرارية ويعقد يوم الإثنين من كل أسبوع وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لايجاد أنسب الحلول لحل مشكلات المواطنين طبقا للقانون والقواعد المنظمة لذلك.