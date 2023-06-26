“قومي المرأة” يهنئ العالمات الفائزات بجوائز الرواد والمرأة لعام 2022

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى العالمات الفائزات بجوائز الرواد والمرأة لعام ٢٠٢٢ وهى التى أعلنها أمس مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 180.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها بفوز الدكتورة نادية زخارى بجائزة الدولة التقديرية ضمن العالمات الفائزات بجوائز الرواد والمرأة لعام ٢٠٢٢ ، مؤكدة أنه تكريم مستحق تقديراً لدورها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وإيماناً بكفاءتها وخبراتها واسهاماتها العظيمة.

كما قدمت رئيسة المجلس خالص التهانى الى جميع العالمات الفائزات وعبرت عن بالغ فخرها بتكريمهن ، مثمنة دورهن واسهاماتهن العظيمة فى مختلف المجالات التى أهلتهن للفوز بهذه الجوائز.

تجدر الإشارة إلي أن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في دورته رقم 180، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، قد اختار 12 فائزا بجوائز الرواد والمرأة لعام 2022، وتقدم الجوائز سنويا لتكريم دور المرأة والرواد في تطوير المعرفة والابتكار في مصر، وتشمل المجالات التي تغطيها الجوائز العلوم الزراعية والطبية والهندسية والغذائية والصيدلية والبيئية والاجتماعية.

وقد فازت 4 عالمات بجوائز المرأة التقديرية، هن: الدكتورة سعاد الجنجيهي، والدكتورة نادية زخاري، والدكتورة فكيهة هيكل، والدكتورة ماجي الحلواني. حصلت كل منهن على جائزة قدرها 50 ألف جنيه مصري في مجالات مختلفة. تم إطلاق هذه الجوائز في عام 2017 للاعتراف بدور المرأة في التعليم العالي والبحث العلمي.

كما فازت 4 عالمات آخريات بجوائز المرأة التشجيعية، هن: الدكتورة رانيا محمد، والدكتورة سارة عبد الحميد، والدكتورة نورهان عبد الله، والدكتورة هبة محمود. حصلت كل منهن على جائزة قدرها 30 ألف جنيه مصري في مجالات مختلفة.

ومن الجدير بالذكر أن تم إنشاء جوائز الرواد في 2012، وتم الإعلان عنها في مجلس الأكاديمية في دورته 154 بتاريخ 23/6/2012، بقرار رقم 2317، كما أنشئت جوائز المرأة في 2017، وتم الإعلان عنها في مجلس الأكاديمية في دورته 167 بقرار رقم 2433، فالمرأة تمثل ما يقرب من 50 % من قدرات مصر البشرية وعلمائها، وبلغ عدد الجوائز الممنوحة للرواد والمرأة هذا العام 12 جائزة.