إحالة أوراق المتهم بقتل زوجة نجله بالشرقية للمفتي

أحالت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، أوراق عامل زراعي لفضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لإدانته في القضية رقم 17470 لسنة 2022 جنايات مركز كفر صقر، والمقيدة برقم 1928 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق، بقتل زوجة ابنه لخلافات بينهما، وحددت هيئة المحكمة جلسة 30 أغسطس المقبل؛ للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام المنقضي2022، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر، يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزى، بوصول " سارة. و. م " 21 عاما، ربة منزل، ومقيمة بدائرة المركز، جثة هامدة متأثرة بإصابات بالرأس.

كشفت التحقيقات أكدتها التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة والد زوج المجني عليها، إثر التعدي عليها بالضرب بعصا خشبية عبارة عن "شومة " ، وذلك على إثر خلاف سابق بين المتهم والمجني عليها، حيث استغل وجود المجني عليها وحدها في الحظيرة الملحقة بالمنزل، وعاجلها بضربات بالرأس أودت بحياتها.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.