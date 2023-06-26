كشف لغز العثور على جثة طفل داخل الزراعات بفرشوط

كشفت الأجهزة الأمنية بقنا، واقعة العثور على جثة طفل بعزبة الشرافنة، التابعة لمركز فرشوط شمال محافظة قنا، وتبين أن وراء الجريمة نجل عمة المجني عليه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، قد عثرت في مارس الماضي، على جثة الطفل محمد ثروت تركي، المتغيب، بعزبة الشرافنة، مركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

واظهرت التحريات العثور على الطفل جثة هامدة بها إصابات بالرأس تشبه نهش حيوان مفترس، داخل الزراعات، وربما يكون بها شبهة جنائية تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وكشفت تحريات المباحث، وتقرير الطب الشرعي، أن الطفل المعثور على جثته ، به آثار ضرب واصطدام في جسم صلب، وأن وراء ارتكاب الواقعة، شاب يدعى، محمد.ع، 17 عاما، نجل عمة المجني عليه، تخلص من المجني عليه، بعد رؤيته للمجني عليه، يأخذ عودين قصب من عصارتهم، فهرول خلفه وتعدى عليه بالضرب، حتى فارقت روحه الحياة.