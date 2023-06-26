جامعة أسيوط تفوز بالمركز الأول في مسابقة "أفضل ورقة سياسات" للجامعات المصرية

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، عن فوز الجامعة بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مسابقة أفضل ورقة سياسات؛ لمكافحة الفساد والجريمة، والتي نظمتها وزارة التعليم العالي تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الجريمة، ومكافحة المخدرات، في إطار المبادرة العالمية للتعليم، وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد ( جريس) حيث عقدت المنافسة بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة، بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارة للتعاون الدولي، ورئيس جامعة القاهرة، ورئيس جامعة أسيوط ، ومنسق وزارة التعليم العالي.

حضر فعاليات المسابقة، الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، واللواء الدكتور خالد سعيد رئيس قطاع التعاون الدولي بهيئة الرقابة الإدارية، والدكتور أحمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومنسق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المبادرة، والعقيد محمد كمال ، والمقدم عماد زغلف هيئة الرقابة الإدارية، ومنسقو المسابقة في الجامعات الحكومية والخاصة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن هذه النتيجة جاءت انعكاسا لاهتمام الجامعة بدعم الأنشطة التي تستهدف صقل شخصية الطلاب، وتزويدهم بالمهارات والقدرات، والتي تمكنهم من الإبداع والقدرة على إبراز مواهبهم، مشيراً إلى أن المسابقة الطلابية تأتي في ظل اهتمام الدولة بالأنشطة الطلابية الخاصة؛ بتوعية الشباب بالقضايا المجتمعية المهمة موجهاً بصرف مكافآت الأوراق الفائزة في كل مرحلة، حسب بروتوكول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتكريم طلاب كل فرق الجامعة المشاركة في المسابقة، وعددها( ١٩ ) فريقا؛ بمنحهم شهادات تقدير.

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي ، الدكتور محمد احمد عدوي مدير مركز دراسات المستقبل ووكيل كلية التجارة ومنسق الجامعة، والدكتور عبد الرحيم خليل المشرف الأكاديمي، وأعضاء الفريق الفائز تحت قيادة الأستاذ عبدالكريم محمود محمد أبوليفة ، والأستاذة نورا عاطف شريف عبدالسلام، وعزة تواب، ومحسن انور، وميريهان أسامة، وحسن محمد.

وقد شارك في المسابقة على مستوى جامعة أسيوط (١٤ ) مشرفا أكاديميا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعةفي الأوراق المقدمة، وقام بالتحكيم داخل الجامعة (١٣ ) محكما.