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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

دنيا ودين

نقيب الأشراف مهنئا بعيد الأضحى: يظل رمزًا للتضحية والفداء وطاعة الله

نقيب الأشراف
نقيب الأشراف

هنأ السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول "عيد الأضحى المبارك".

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نقيب الأشراف: العلاقات المصرية الماليزية تاريخية وفي تطور مستمر

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نقيب الأشراف يثمن دعوة الأوقاف بالصلاة على النبي: تحل بها البركة


ودعا نقيب السادة الأشراف، الأمتين العربية والإسلامية إلى ضرورة استلهام معاني الوحدة والمحبة والسلام، ونبذ أسباب الفرقة والشقاق، وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن أمتنا واستقرارها، مؤكدا أن عيد الأضحى المبارك مناسبة كريمة ستظل رمزًا للتضحية والفداء وطاعة الله عز وجل.

نقيب الأشراف

ضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية

وجدد نقيب السادة الأشراف، دعوته بضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية الحكيمة لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار والتغلب على التحديات الراهنة، وأن نكون جميعا على قلب رجل واحد.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يجعل أيام العيد أيامَ فرح وبركة على المصريين جميعًا، وأن يحفظ وطننا من كيد الخائنين، وأن يسود الرخاء والاستقرار ربوع مصرنا الحبيبة، وأن يديم على بلادنا نعمتي الأمن والأمان، وأن يعم السلام على العالم أجمع.

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