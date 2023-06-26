نون تعلن عن عروض عيد الأضحى

أعلنت منصة نون للتسوق الإلكتروني عن عروض عيد الأضحى، والتي ستبدأ من من 28 يونيو وستمتد حتى 2 يوليو. هذا الحدث مليء بخصومات تصل إلى 75% على مئات الآلاف من المنتجات، وعروض بنكية مميزة، وحلول الدفع بالتقسيط.

بأسعار تبدأ من 49 ج.م، تضمن فئة الأزياء خصومات تصل إلى 75% على علامات تجارية معروفة، وخصومات تصل أيضاً إلى 75% على أحدث النظارات والساعات، وتتوفر منتجات الجمال والعطور بخصومات تصل إلى 70%.

وبإمكان العملاء التسجيل للحصول على بطاقة CIB نون البنكية لتطوير عملية التسوق الخاصة بهم من خلال إمكانية تقسيط المدفوعات على مدة تصل إلى 15 شهر بدون فوائد، والحصول على خصم بنسبة 5% على مدفوعات تصل قيمتها إلى 150 ج.م على جميع المشتريات.

ويمكن للعملاء زيادة مدخراتهم من خلال شراكة نون باي ناس، مما يمكنهم من الشراء الآن والدفع لاحقًا على مدار 3 أشهر بدون فوائد أو رسوم شراء ومن غير مقدم، كما يمكن للمتسوقين الشراء الآن والدفع لاحقاً على مدار 60 شهر بدون دفعة أولى أو رسوم شراء.

تتوفر الهواتف الذكية بخصومات تصل إلى 35%، بالإضافة إلى خصومات تصل إلى60% على فئة الإلكترونيات التي تضم أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة المنزلية.

تبدأ عروض العيد من 28 يونيو وستمتد حتى 2 يوليو مع توصيل سريع وآلاف العروض المذهلة عبر فئات الأزياء والجمال والإلكترونيات والأجهزة والألعاب الجاهزة لإبهار العملاء.