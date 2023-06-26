قبل ساعات من عيد الأضحى.. سيدي بشر بالإسكندرية تتعرض لكارثة

انهيار عقار واصابة 4 اشخاص واب يبحث عن نجله تحت الانقاض

شهدت منطقة سيدى بشر بالإسكندرية، كارثة انسانية قبل عيد الاضحى بساعات بعد انهيار عقار سكنى مكون من دور ارضى و14 طابق مما اسفر عن اصابة 4 اشخاص حتى الان وجارى البحث تحت الانقاض عن طفل واخرين من قاطنى العقار ،

كشفت التحقيقات والتحريات الاوليه ان العقار صادر للطابق الاخير قرار ازالة وان صاحب العقار قام ببناء طابق بالمخالفة بدون اخطار حى المنتزة مما تسبب فى حدوث تصدعات وحدوث انشطار بالعقار مما اسفر عن انهيار نصفى للعقار حتى الارض .

وكانت قد فؤجئ الاهالى صباح امس الاثنين الساعة التاسعة صباحا بحدوث تصدعات وهزة شديدة بالعقار مما تسبب فى حالة من الذعر والفزع وحاول قاطنى العقار بالفرار واخرين لا زال البحث جاريًا عنهم.

كان اللواء خالد البراوى مدير الامن قد تلقى اخطارا من مدير الحماية المدنية يفيد انهيار عقار خليل حمادة بمنطقة سيدى بشر بالاسكندرية ، انتقل على الفور رجال المباحث وقوات الحماية المدنية و10 سيارات اسعاف لمكان الحادث .نجحت الحماية المدنية من انقاذ 6 مصابين من تحت الانقاض وتم على الفور نقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج ، بينما اصيب اخر من قوات الادارة الطبية بمديرية الصحة اثناء محاولته انقاذ المواطنين

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار بالفحص تبين انه تم بناءه منذ السبعينات وهو مكون من دور ارضى و14 طابق والطابق الاخير صادر له قرار ازاله، وحدث انشطار راسى للعقار مما ادى الى انهيار نصفه والنصف الاخر انقذ العشرات من المواطنين القاطنى للعقار الذين فروا منه عقب سماع صوت التصدعات . وبانتقال الكول الأمني، رفقة 10 سيارات إسعاف، وقوات الحماية المدنية، ومسئولي حي أول المنتزه، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص أن كل طابق يحتوي على 5 شقق سكنية، كما تسبب الحادث تحطم بعض السيارات، مع احتمالية وجود بعض قطانيه، ورواد سوبر ماركت أسفل الأنقاض.،

وتم فرض سياج تأميني في محيط الانهيار الذي نتج عقب سماع دوي انفجار، حرصًا على حياة المارة من المواطنين والسيارات، وتُجرى عملية رفع الأنقاض.

من جانب اخر انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية وكشف أن عقار ميامي المنهار حدث له انشطار نصفى راسى مما تسبب فى انهياره لافتا ان العقار يستخدم كشقق ايجار خلال موسم الصيف وصادر للطابق الاخير به قرار ازاله ،ومعروض على لجنةالمنشاءات والايلة للسقوط ،وأشار شريف، إلى أن السكان المتواجدين داخل عقار ميامي، هرعوا للخارج أثناء سماع صوت الانهيار، ونجوا بحياتهم في اللحظة الأخيرة، ولا زالت الأعمال مستمرة لإزالة الأنقاض والبحث عن المصابين.تم تشكيل لجنة من كلية الهندسة لمعاينة العقار .

ورصدت " الوفد " حالة انسانية لاب يصرخ ويقوم بالمناداه على نجله الذى يقطن بالطابق الحادى عشر مما تسبب فى بكاء العشرات من المواطنين الذين اسرعوا للبحث معه عن نجله تحت الانقاض .

وكشف شهود العيان انهم سمعوا اصوات تصدعات بالعقار وعقب ذلك فؤجئ بانهيار العقار حتى الارض مما تسبب فى حالة من الذعر والفزع بين المواطنين وتسبب فى تحطم سيارتان وتصدع العقار المجاور له ،وكشف الاهالى ان صاحب العقار منذ 10 ايام قام باعمال بناء 4 شقق بالطابق الاخير واوهم السكان انه يقوم ببعض الترميمات مما تسبب فى حدوث تصدعات وانهيار العقار .

من جانب اخر قدم عضو بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان بشأن أهمية وجود استراتيجية متكاملة لمواجهة إشكاليات العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية. جاء ذلك بعدما شهدت منطقة المنتزه بالإسكندرية انهيار عقار ميامي المكون من أرضي و13 طابقا بشارع خليل حمادة التابع لدائرة المنتزه أول، ويستخدم غالبيتها شققا مصيفية.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لطلب النائب أن محافظة الإسكندرية من المحافظات التي شهدت كما كبيرا من مخالفات البناء على مدار السنوات الماضية، ونتج عن ذلك واقع مؤلم لجميع الأهالي في مختلف المراكز والقطاعات بأن يفاجأ الجميع على فترات كبيرة بسقوط أي من تلك العمارات وبها السكان، وهو أمر يحتاج لوقفة حاسمة من جانب الحكومة على كافة المستويات خاصة بعد واقعة عقار الإسكندرية المنهار.

ولفت عضو مجلس النواب عن انهيار عقار ميامى هذه ليست الواقعة الأولى ولكنها استمرار لوقائع مشابهة تزهق فيها الأرواح دون أي رقابة وهو أمر يمثل مسئولية مشتركة بين الجهات الحكومية المعنية بالبناء فى المحافظة والمواطنين الذين شرعوا في بناء هذه المخالفات دون ضوابط محددة ومن ثم التحرك هنا لابد أن يكون من جانب الحكومة من أجل إقرار استراتيجية واضحة تواجه تكرار هذه الظاهرة على أرض الواقع.

وأكد أن الاسكندرية وفق إحصائيات رسمية بها أكثر من 7 آلاف عقار آيل للسقوط معظمها مأهول بالسكان، تهدد أرواح قاطنيها والمارة في نفس الوقت ومن ثم على الحكومة أن تبدأ بتشكيل لجنة لحصر العقارات الآيلة للسقوط والتي صدر لها قرارات ترميم أو إزالة وتنفيذ هذه القرارات فورا، وتحديد الجهة المسئولة عن تأخير تنفيذ قرارات الترميم أو الإزالة العقارات الآيلة للسقوط وما هي إجراءات إلزامها بالتنفيذ الفوري حفاظا على حياة المواطنين، ووضع استراتيجية عاجلة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية.