ضبط 2 طن دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم ضبط 2 طن دواجن ولحوم ومشتقاتها غير صالحة للاستهلاك خلال حملة مكبرة بالمنطقة الصناعية ببني غالب للتأكد من سلامة المواد والسلع المعروضة ومتابعة جودتها وصلاحيتها للاستخدام ومكافحة جرائم الغش التجاري والصناعي والغذائي وتوافر الشروط الصحية وسلامة التخزين طبقاً للمواصفات المقررة ضمن الحملات المكثفة استعدادا لعيد الاضحى المبارك، لافتاً إلى تحرير المحاضر واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحريز المضبوطات تمهيداً لعرضها على النيابة واعدامها ليكون ذلك رادعاً لكل من تسول له نفسه الاتجار في صحة المواطنين مشيراً إلى التنسيق بين الجهات المعنية للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة ومطابقتها للمواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار.

وأوضح محافظ أسيوط، إنه تم شن حملة مكبرة بالمدينة الصناعية ببني غالب في منقباد التابعة لمركز أسيوط بالتنسيق بين مديرية التموين بأسيوط بقيادة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين ومباحث التموين بقيادة العميد حازم عاطف رئيس المباحث وبالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(مديرية الطب البيطري ، الصحة ، الزراعة ، ....) وبالاشتراك مع مأموري الضبط القضائي ومفتشي التموين حيث أسفرت الحملات عن ضبط 1978.5 كيلو جرام من الكبدة وأوراك وأجنحة ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد الثلاجات بالمنطقة الصناعية مشيراً إلى استمرار تنفيذ الحملات التموينية والرقابية على على المناطق الصناعية والأسواق والمستودعات ومنافذ البيع المختلفة مشدداً على عدم التهاون أو التقاعس في هذا الشأن والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال من بعض التجار وضعاف النفوس ومنع أي تجاوزات قد تحدث

يذكر أن اللواء عصام سعد قد أعلن في وقت سابق عن تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".