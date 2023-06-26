بيطري الإسماعيلية تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك للعام الهجري ١٤٤٤، تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، خطة مديرية الطب البيطري بالمحافظة.، والتي تشمل استعداد المجازر الحكومية بالمحافظة لموسم الذبح خلال عيد الأضحى المبارك لهذا العام، والتي يبلغ عددها ٦ مجازر حكومية (مجزر الإسماعيلية الآلي بأبوخليفة – مجزر القصاصين – مجزر أبوصوير – مجزر فايد – نقطة ذبيح فنارة – المجزر الآلي العسكري)، بالإضافة إلى مجزر خاص بأبوصوير، وجميع المجازر تخضع لإشراف مديرية الطب البيطري.

وتم تزويدهم بأطباء بجانب الكوادر العاملة؛ وذلك لاستيعاب أيَّة زيادة في أعداد الذبائح.



وأكد المحافظ أنه لا بد من التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية؛ لاستكمال النواقص في المهمات والأدوات للمجازر من بلنكات رفع اللحوم، إضاءة كافية للعمل في فترات أول النهار، أدوات النظافة والمطهرات، وسائل رفع المخلفات والفرت، المادة السرية الملونة، استكمال إصلاح موازين الحيوانات الحية، هذا إلى جانب توفير عَمَالة إضافية للنظافةِ العامة بالمجازر وحولها.



كما شدَّد المحافظ على فتح المجازر الحكومية أمام المواطنين بدائرة المحافظة يوم العيد؛ لذبح الأضاحي وتوقيع الكشف الطبيّ عليها مع إعفائهم من الرسوم المحصلة بالمجازر.



وأكد بشارة على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة المديريات الخدمية من مديرية التموين والصحة والطب البيطري وهيئة الإسعاف ومرفق المياه وقطاع الكهرباء وذلك خلال عيد الأضحى المبارك.



وحفاظًا على الصحة العامة وصحة المواطنين وسلامة اللحوم المعروضة، فقد تم التنسيق مع مديرية التموين؛ ومباحث التموين لتكثيف حملات التفتيش والمرور على منافذ ومحلات بيع اللحوم وجميع الثلاجات والأسواق بالمحافظة؛ للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



وفيما يخص شوادر بيع حيوانات الأضاحي الحية، تم تكليف لجنة من قبل أطباء المديرية للمرور على كافة أنحاء المحافظة لتسجيل عدد وأماكن الشوارد الخاصة ببيع الخراف والمواشي وإعداد تقرير يومي بذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن يتم الكشف على الحيوان الحي والتأكيد على الذبح داخل نقاط الذبيح المنتشرة بالمحافظة وعددهم (٥ نقطة ذبيح بحي أول، وعدد ٢١ نقطة ذبيح بحي ثان، وعدد ١٢ نقطة ذبيح بحي ثالث) وتحت إشراف طبي كامل كما تم تحديد طبيب بيطري لكل نقطة ذبيح بالمحافظة وكذلك التنسيق مع رؤساء الأحياء الثلاثة لرفع المخلفات دوريًا أولًا بأول.

ومن جانبه أشار مدير عام الطب البيطري بالإسماعيلية إلى أنه تم التنبيه على أصحاب الشوارد بعدم الذبح خارج المجازر الحكومية مع تكليف لجنة مشكلة من المديرية والجهات الرقابية الأخرى بالمرور على جميع الشوارد وتحرير المخالفات لمن يقوم بالذبح خارج المجازر.

وأضاف أن مديرية الطب البيطري تقوم بتزويد المستشفيات، والنوادي، ومراكز رعاية الشباب، ودور المسنين ودار الأيتام بأطباء متواجدين للكشف على المنتجات الغذائية؛ للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة لهم.