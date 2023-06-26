مشاهد من موقع العقار المنهار في سيدي بشر بالإسكندرية (فيديو)

شهدت منطقة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية، انهيار عقار مكون من 13 طابقا بشارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحي، بحي المنتزة أول.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية “ القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، لقطات من موقع العقار المنهار في منطقة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية، الذي تسبب الانهيار في تواجد عدد كبير من قاطني العقار أسفل الانقاص، بالإضافة إلى وجود آخرين كانوا متواجدين في سوبر ماركت أسفل العقار، وتحطم عدد من السيارات كانت تصادم تواجدها أسفل العقار.

وتبين من المعاينة والفحص، انهيار عقار مكون من 13 طابقًا بشكل شبه كامل، ما أسفر عن تحطم سيارات ووجود بعض قطانيه ورواد سوبر ماركت أسفل الأنقاض- بحسب شهود عيان.

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار بانهيار عقار بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلى محل البلاغ.

كانت غرفة عمليات حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول، تلقت بلاغا قبل قليل بانهيار عقار بشارع سينما المنتزة بخليل حمادة، ووجود ضحايا تحت الأنقاض من قاطني العقار ومن أشخاص كانوا متواجدين بسوبر ماركت أسفله.

تفاصيل انهيار عقار مكون من 13 طابقًا بمحافظة الإسكندرية

ووجه رئيس حي المنتزة أول بصحبه قوات الحماية المدنية والحريق وسيارات الإسعاف والأمن إلى مكان البلاغ، وتبين سقوط عقار مكون من 13 دورا مأهولا بالسكان ووجود عدد كبير من قاطنيه تحت الأنقاض وآخرين محاصرين بسبب انهيار سلم العقار.

وفي سياق متصل، أكد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن هناك جهودا مكثفة من مختلف الأجهزة والجهات التنفيذية لرفع أنقاض العقار المنهار اليوم بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر.

فيما لم تتم معرفة عدد ضحايا العقار المنهار حتى الآن، وتلقت في السياق ذاته غرفة عمليات حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول، بلاغا عن انهيار العقار ووجود أشخاص عالقين أسفله.

وتسبب الانهيار في نشوب حريق في الأنقاض، وعلى الفور تدخلت قوات الحماية المدنية للسيطرة عليه وإطفائه، بالتزامن مع عملية البحث عن الضحايا العالقين وغير المعلوم عددهم حتى الآن.