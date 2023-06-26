معاينة النيابة تكشف بناء دور مخالف للعقار دون اخطار الحى بالإسكندرية

كشفت المعاينة الاولية للنيابة العامة لعقار منطقة سيدى بشر بالاسكندرية الذى انهار صباح اليوم الاثنين ان العقار حدث فيه انشطار رأسي تسبب في سقوطه، كما أنه صادر له قرار إزالة للدور الأخير، وتبين بناء دور مخالف به دون الرجوع للحي.

كان قد انتقل المستشار محامى عام نيابات شرق الكلية بالاسكندرية وفريق من النيابة العامة إلي موقع إنهيار عقار سيدي بشر وذلك لمعاينة الحادث والوقوف على وجود ضحايا تحت الانقاض من عدمه ،وطلبت النيابة العامة حي المنتزة باحضار ملف العقار والتحفظ عليه لحين انتهاء المعاينة الميدانية وبدء التحقيقات .

كانت قد شهدت منطقة سيدى بشر شرق محافظة الإسكندرية، انهيار عقار مكون من 14 طابقا بشارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحى، بحى المنتزه أول، وتسبب الانهيار فى تواجد عدد كبير من قاطنى العقار أسفل الأنقاص، بالإضافة إلى وجود آخرين كانوا متواجدين فى سوبر ماركت أسفل العقار، وتحطم عدد من السيارات كانت تصادم تواجدها أسفل العقار.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار بانهيار عقار بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدى بشر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلى محل البلاغ.

كانت غرفة عمليات حى المنتزه اول برئاسة اللواء محمد سحلول، تلقت بلاغا قبل قليل بانهيار عقار بشارع سينما المنتزه بخليل حمادة، ووجود ضحايا تحت الانقاض من قاطنى العقار ومن أشخاص كانوا متواجدين بسوبر ماركت أسفله.

ووجه رئيس حى المنتزه أول بصحبة قوات الحماية المدنية والحريق وسيارات الإسعاف والأمن إلى مكان البلاغ، وتبين سقوط عقار مكون من 13 دور مأهول بالسكان ووجود عدد كبير من قاطنيه تحت الانقاض وآخرين محاصرين بسبب انهيار سلم العقار.