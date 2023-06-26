انطلاق عروض نوادي مسرح الطفل بالمركز الثقافي بطنطا

شهد المركز الثقافي بطنطا أمس، انطلاق عروض الموسم المسرحي لنوادي مسرح الطفل الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

"رحلة ورد"

العرض المسرحى الأول بعنوان "رحلة ورد" تأليف حسام الدين عبد العزيز وإخراج محمود فايد، ديكور إسلام فوزى ونجلاء ممدوح، إضاءة عمر جودة، موسيقى مروان عبد العزيز، كيروجراف محمد صبحى، مكياج وتصوير أحمد الحداد، وبطولة مواهب المركز المسرحية.

وتدور أحداثه حول طفلة شخصيتها فيها كثير من السلبية واللامبالاة وعدم حب الخير والمساعدة للآخرين وكارهة للأشجار، لحين ظهور طبيب لها يريد تعليمها أهمية وفوائد الأشجار ويأخذها معه إلى رحلة، وتقابل في الطريق بدويا يعلمها أهمية الأشجار وبالأخص في الصحراء، كما تقابل بستانيا ويعلمها فوائد الأشجار للبستان، وتتعلم الدرس وطوال الرحلة تقابل صعوبات من شخصية صفوانه وهي كارهة الأشجار والنباتات وتقابل شخصية زعزع مساعد صفوانه وذلك في إطار مسرحي تعليمي اجتماعي كوميدي.

أرنوب يتحدى أشبول

العرض الثاني بعنوان "أرنوب يتحدى أشبول" تأليف السيد فهيم، إخراج مصطفى فجل ديكور سارة الجيار وصابرين نبيل، استعراضات رامي جوهر.



وتدور أحداثه في غابة متقدمة ومتطورة ولكن تعاني أزمة وهي تنمر أطفال الحيوانات المفترسة على أطفال الحيوانات العشبية دائما حتى يقرر الأرنب الصغير أرنوب التصدي لهذا التنمر ولشبل الأسد أشبول، فيقترح الثعلب المكار أن تدور بينهم مباراة في المصارعة حتى يتبين من الأقوى، لكن الأرنب الصغير يفكر في حيلة ذكية ليربح بها هذه المباراة بمساعدة الأصدقاء.

شهد العرضين أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المخرج المسرحي عمرو حمزة، مهندسة الديكور الفنانة رانيا حداد، المخرج محمد العشري.

العروض تقام بإشراف فرع ثقافة الغربية برئاسة الأديب جابر سركيس التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ومن إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث.