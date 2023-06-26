توريد 533 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية



قالت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، إن ما تم توريده اليوم الاثنين، من الأقماح بلغ ٥٣٢ طن و ٨٣٨ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٢٥٤٣ طن و ٥٤٢ كيلو قمح.

أشارت وكيلة وزارة التموين إلى أنه يحظر شراء أية كميات من أقماح الديورم المحلية ( نوع من الأقماح ) موسم حصاد ٢٠٢٣، إلا بنـاءً على طلب كتابى وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك.

وناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.