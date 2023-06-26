نادي طرابلس يستعد لمنافسات بطولة كأس الإتحاد اللبناني

يعد نادي طرابلس أحد أبرز الفرق بالدوري اللبناني لكرة القدم بعدما قدم لاعبيه أداءً مميزًا وسجل أهدافًا تاريخية في شباك منافسيه خلال موسم الماضي، الانر الذي أشعل حماس جمهوره وترقبهم لبطولة الكأس المنتظرة.

نادي طرابلس الرياضي يضم اللاعب الأردني سليمان أبو زمع في صفوفه

ولا تزال قرارات نادي طرابلس، تتصدر محركات البحث على موقع جوجل بالمملكة العربية السعودية ولبنان، بعدما أعلنت إدارته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تجديد الثقة في بعض لاعبي الفريق من أبرزهم اللاعب الأردني سليمان أبو زمع، الذي وصل إلى مطار بيروت الدولي للانضمام إلى نادي من أيام استعدادًا للبطولة السنوية لكأس لبنان المقررة في يوليو المقبل.

تاريخ نادي طرابلس الرياضي

يعتبر طرابلس أشهر منافسي الدور اللبناني، ويعود تأسيسه إلى عام 2000م، وعرف في البداية بإسم "أولمبيك بيروت" نسبةً لمقره الأول، وفي عام 2003م حصل على لقب الدوري الممتاز، وبعد فترة تم نقل ملكيته المالية وتأسس مقره في مدينة طرابلس القابعه في شمال لبنان ليتم إعادة تسميته نادي طرابلس الرياضي الإسم المشهور به حاليًا.

نادي طرابلس الرياضي يجدد الثقة في نجومة

عبر نادي طرابلس الرياضي عن سعادة جماهيره بتجديد الثقة في الحارس أحمد القرحاني يجدد عقده موسمًا إضافيًا غلى جانب اللاعب الأردني الذي ساهم في تسجيل 5 أهداف خلال مرحلة سداسية الأندية الأواخر بقيادة المدرب السوداني أسامة الصقر الأمر الذي دفع إدارة الفريق لأخذ هذا القرار خاصة بعدما تسبب في بقاء فريقه في منافسات دوري الدرجة الأولى اللبناني، يأتي الأعب الأردني ضمن الصفقات الأجنبية التي لجأت إليها دارة نادي طرابلس إلى جانب اللاعب السوري محمد شريف السباعي، وعدد من الصفقات المحلية لتعزيز صفوفه خلال منافسات بطولة كأس الاتحاد اللبناني التي تنطلق بعد عيد الأضحى المبارك.

نادي طرابلس أول الفرق استعدادًا لدوري كأس لبنان

شهدت الفريق استعدادت موسعه مبكره لموسم 2023- 2024، واستهل تحضيراته الكروية على ملعبه في طرابلس حتى يتمكن الاعين من الإعتياد والانسجام حسب ماوصفه كلود خرما رئيس اللجنة الفنية الذي شارك هو ورئيس النادي ظافر كبارة و مدير النادي الأستاذ غسان العبد كافة الاستعدادات التحضيرية لرفع الجاهزية البدنية بالفريق.

استعدادت الأندية للمشاركة في كأس الإتحاد اللبناني

تستعد الفرق الرياضية للمشاركة في المسابقة السنوية ضمن منافسات كأس الإتحاد اللبناني والتي تعتبر بمثابة دوري محلي تقام للمرة الخامسة في بداية الموسم وعادة ما يشارك فيها الأندية الـ4 المتصدره والمتأهله من الموسم السابق سواء بالدوري الممتاز أو المتأهلين من نهائي كأس لبنان السنوي.