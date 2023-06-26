هيئة تنشيط السياحة تكشف كواليس زيارة جوارديولا إلى مصر

كشفت هيئة تنشيط السياحة ، كواليس زيارة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي إلى مصر الساعات الأخيرة ، عقب أيام من تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخهم.





وفي هذا الصدد أوضح عمرو القاضي رئيس الهيئة ، تفاصيل زيارة المدرب العالمي إلى مصر ، مشيرًا خلال تصريحات إعلامية أدلى بها أخيرًا إلى أن مجئ جوارديولا ليس عن طريق الصدفة بل خطط له المدرب منذ وقت سابق كنوع من الوعد لأسرته حال تحقيق إنجاز أوروبي والتتويج باللقب القاري وهو ما حدث بالفعل.

برنامج سياحي ..

وواصل ، جوارديولا قام بحجز رحلة مصر بعد تواصله مع إحدى شركات السياحة ، وفور علمنا بقدومه ، رتبنا له برنامجًا سياحيًا تضمن الانتقال إلى محافظات سياحية عدة داخل البلاد من بينهم الأقصر وأسوان ، مشيرًا إلى أن زيارة النجم العالمي جوارديولا إلى مصر بمثابة دعاية مجانية.



وفي هذا الإطار أوضح أحمد علي إسماعيل مدير عام المكاتب الخارجية بهيئة تنشيط السياحة خلال تصريحات أخيرة ، أن جوارديولا سعيد للغاية بتواجده في منصر وبالبرنامج السياحي المعد له.

وأضاف ، قمنا بالتحدث مع جوارديولا عن الكرة المصرية وعن النادي الأهلي بطل أفريقيا واحتمالية تواجد مواجهة بنهاية العام الجاري بين الأهلي ومانشستر سيتي فريق جوارديولا خلال منافسات كأس العالم للأندية.



وأضاف خلال تصريحاته"مدة زيارة جوارديولا إلى مصر تستمر لمدة أسبوع وتشمل رحلة نيلية من الأقصر إلى أسوان ثم زيارة معبد أبو سمبل قبل التوجه إلى إسبانيا، موضحًا أن السائحين الأسبان من أكثر المترددين على مصر الفترة الأخيرة.