«الأهلى المصرى» يضخ 150 مليار جنيه فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقع اتفاقية مع الوكالة الألمانية لرفع كفاءة قطاع التصنيع

أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تزيد على 150 مليار جنيه

وأعلن البنك الأهلى المصرى عن توقيع بروتوكول تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (چى آى زد) بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الشركات الصناعية لتوفير الخدمات غير المالية التى تساهم فى تنمية وتطوير تلك المشروعات مما ينعكس على قطاع التصنيع والنمو الاقتصادى فى مصر.

وأوضح أبو الفتوح أن الاتفاقية تمثل حلقة جديدة من التعاون المثمر والبنّاء بين كل من البنك الأهلى المصرى والوكالة الألمانية للتعاون الدولى (چى آى زد) فى هذا المجال، والذى يعكس حرص البنك على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما تضعه إدارة البنك نصب أعينها عند وضع استراتيجياتها، مضيفا أن السياسات التى ينتهجها البنك الأهلى المصرى دائماً ما تسعى لدعم القطاع الخاص والتى تركز بشكل خاص على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأعرب يونس نجيب مسؤول برنامج تنمية القطاع الخاص بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى (چى آى زد) مصر عن اعتزازه بتوقيع البروتوكول مع البنك الأهلى المصرى كونه أكبر البنوك العاملة فى مصر، مشيرا إلى أن تمكين الشركات الصناعية المصرية وتقديم الدعم الفنى تعد من ركائز أعمالهم فى مصر لتنمية وتطوير القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذا التعاون يأتى فى إطار اهتمام الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (چى آى زد) بالشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من الموارد المشتركة لدعم وتطوير القطاع.

وأكد طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى أن تفعيل هذه الاتفاقية يأتى فى إطار استراتيجية البنك نحو إتاحة الدعم الفنى لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حزمة من البرامج التدريبة الممولة من الحكومة الألمانية تهدف لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تنتج منتجات وسيطة لتزويد الشركات الأخرى بمدخلات الإنتاج العاملة فى القطاعات الصناعية سواء الهندسية، الغذائية، الكيميائية والتعبئة والتغليف مما يرتقى بمستوى سلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بالشركات ويمكنها من الحفاظ على ريادتها فى السوق المصرى.