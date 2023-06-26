«فيصل الإسلامى» يرفع حقوق الملكية 8 مرات

ضاعف بنك فيصل الاسلامى المصير حقوق الملكية ما يقرب من 8 مرات وحجم أصوله ما يقرب من 4 مرات خلال العشر سنوات الماضية.

قال عبدالحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى إن البنك استطاع تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة فى مختلف مجالات العمل المصرفى خلال السنوات السابقة.

مشيرا إلى تضاعف حقوق الملكية بنحو 7.6 مرات لتصل إلى 24.3 مليار جم فى نهاية مايو عام 2023م مقابل 3.2 مليار فى نهاية عام 2013م.

ونوه إلى تضاعف اجمالى أصول البنك بنحو 3.7 مرات ليصل إلى 167.1 مليار جم فى نهاية مايو عام 2023م مقارنة بنهاية عام 2013.

وأشار إلى أن إجمالى الأموال تحت الادارة (الأوعية والشهادات الادخارية) قد تضاعف بنحو 3.2 مرة ليبلغ نحو 132.2 مليار جم.

قال «أبوموسى» إن أرصدة التوظيف والاستثمار (بعد استبعاد المخصص) تضاعفت بنحو 3.6 مرة لتصل إلى ما يعادل 152.3 مليار جنيه فى ضوء توسع البنك فى منح العديد من التمويلات للمشروعات بمجالات الصناعة والبترول والكهرباء ومواد البناء والمقاولات والتنمية العقارية والأغذية.

أكد محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى الدور الفعَال الذى يقوم به القطاع المصرفى منذ ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة فى دعم نمو الاقتصاد المصرى من خلال المبادرات التحفيزية التى أطلقها خلال السنوات السابقة والتمويلات التى يتيحها لقطاعات النشاط الاقتصادى المختلفة التى تضاعفت بنحو 2.43 مرة لتصل إلى 4.094 تريليون جنيه فى نهاية عام 2022م مقابل 1.684 تريليون جنيه فى نهاية عام 2013م.

واستكمالاً لهذه الانجازات، قال المحافظ إن المؤشرات الأولية لمصرفنا خلال الربع الثانى من العام الحالى أظهرت تسجيل نتائج أعمال متميزة ستمكن البنك من توزيع عوائد تنافسية على عملائه من أصحاب الشهادات الادخارية الثلاثية والخماسية والسباعية لن تقل عن 18%.

وأشار أبو موسى إلى نجاح البنك فى تحقيق تقدم ملحوظ فى قائمة «أقوى 50 شركة مصرية» وفقًا لتصنيف مؤسسة «فوربس الشرق الأوسط» «Forbes MiddleEast» ليحتل المركز السابع فى عام 2023م صاعداً من المركز العاشر عام 2022، وحقق المركز الثالث بين البنوك التى شملها التصنيف والبالغ عددها 11 بنكاً، لتؤكد على الانجازات التى يحققها البنك بالرغم من التحديات الكبيرة وحالة عدم اليقين التى تسود اقتصادات العالم ومن بينها الاقتصاد المصرى.