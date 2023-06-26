«مصر» يحتفى برواد أعمال «تقدر» للابتكار التشاركى مع الشركات الناشئة

قام بنك مصر مؤخرا بالاحتفاء برواد الأعمال المشاركين فى الدورة الأولى من برنامج بنك مصر «تقدر» للابتكار التشاركى مع الشركات الناشئة وذلك تحت عنوان Demo Day، بمناسبة الإعلان عن انتهاء الدورة الأولى من البرنامج؛ والذى تم اطلاقه لتسريع نمو الشركات الناشئة.

وتم تقديم العروض التقديمية الخاصة بإنجازات الشركات الناشئة أثناء الحدث، ويأتى ذلك فى اطار تعزيز الابتكار والتعاون والتقدم التكنولوجى فى القطاع المصرفى، حضر العديد من المستثمرين لإتاحة الفرصة للتفاعل مع الشركات الناشئة وبحث إمكانية التعاون بين مختلف الأطراف من أجل تسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة.

وافتتح الحدث بكلمة ألقاها عاكف المغربى نائب رئيس مجلـــــس إدارة بنك مصر، والذى أكد على أهمية دعم وتنمية ريادة الأعمال والإسهام فى نمو الشركات الناشئة. مؤكدا على أن بنك مصر مستمر فى توفير كل الدعم اللازم للنهوض برواد الأعمال والشركات الناشئة ومساعدتهم على تذليل كافة العقبات التى قد تواجههم.

ومن جانبه عبر محمد الصبان – رئيس قطاع الابتكار والمشروعات الاستراتيجية ببنك مصر، عن إعجابه بالمثابرة والابتكار والابداع الذى اتسمت به الشركات الناشئة فى كافة مراحل البرنامج.

وأكد على التزام بنك مصر بدعم الابتكار والوصول لحلول رائدة لتلبية الاحتياجات المُتغيرة للقطاع المصرفى وعملائه.

وكانت أحد أهم الفاعليات الذى شهدها الحدث العروض التقديمية التى قامت بها كل شركة ناشئة لشرح أفكارها برفقة المدير التنفيذى الراعى لها من بنك مصر.

وجذبت الشركات المشاركة انتباه الحضور ببراعتهم وتقديمهم لمنتجات وخدمات وتكنولوجيات متطورة صُممت لإحداث ثورة فى مجال التكنولوجيا المالية، وعكست الأفكار المُتنوعة للشركات الناشئة المشاركة فى البرنامج، بما فى ذلك الحلول التكنولوجية المالية والحلول المُضمنة، النطاق الواسع للابتكارات التى يُعززها برنامج «تقدر» لتسريع نمو الشركات الناشئة.

ويُمثل الحدث خطوة فى طريق نجاح برنامج «تقدر» لتسريع نمو الشركات الناشئة، واستفادت الشركات الناشئة فى مختلف مراحل البرنامج من الإرشاد والموارد، هذا بالإضافة إلى دخولهم على شبكة بنك مصر الواسعة، لتأهيلهم لتحقيق النجاح عند العمل فى الأسواق.

وكان التزام البرنامج بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال واضحاً من خلال العروض التقديمية الرائعة التى قامت بها كل الشركات؛ حيث تم تدعيم المشاركين بالبرنامج بحزمة استثمارية مالية ودعم فنى من الخبرات المختلفة العاملة ببنك مصر بهدف تحقيق نمو أسرع لهذه الشركات.

ويفخر بنك مصر بالدور المحورى الذى يقوم به فى تشكيل مُستقبل القطاع المصرفى فى كافة مراحل برنامج مُسرع نمو الشركات الناشئة «تقدر»، ويستمر بنك مصر فى التزامه بدعم الشركات الناشئة وتعزيز ثقافة الابتكار التى تقود النمو المستدام.