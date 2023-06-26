«الزراعى المصرى» يفتتح فرع إيتاى البارود بالبحيرة

افتتح البنك الزراعى المصرى أحدث فروعه بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة بعد الانتهاء من تطويره قام علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بافتتاح الفرع بحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة وشعبان بصيص رئيس مركز ومدينة ايتاى البارود وسامى عبدالصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى وصالح الشامى الرئيس التنفيذى للائتمان وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة ورؤساء القطاعات بالبنك الزراعى المصري.

وقال البنك إن هذا يأتى فى إطار سعى البنك الزراعى المصرى لتأكيد انتشاره فى كافة مدن وقرى الجمهورية من خلال التوسع فى إنشاء فروع جديدة وإعادة افتتاح الفروع التى انتهى من تطويرها وفقا لخطة البنك لتطوير شبكة فروعه بهدف إتاحة خدماته المصرفية والتمويلية بأعلى معايير الجودة المصرفية لتلبية احتياجات عملائه بمختلف شرائحهم وفئاتهم لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

وقال علاء فاروق انه تم تطوير فرع البنك الجديد وفق أعلى المواصفات لتقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية التى يحتاجها أبناء مركز ومدينة إيتاى البارود، وفق استراتيجية البنك لتطوير شبكه فروعه لتحسين جودة الخدمات المصرفية والتمويلية التى يقدمها البنك لعملائه بالإضافة إلى أن الفرع يستهدف توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية للعملاء ورواد الأعمال ويستهدف دعم صغار المزارعين وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على أهمية دور القطاع المصرفى فى المساهمة ببرامج التنمية من خلال الخدمات التى يقدمها فى تمويل المشروعات، مما يساعد فى إتاحة فرص العمل، بالإضافة إلى دورها فى تخفيف الأعباء من خلال المشاركة المجتمعية التى تقدمها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

مشيرة إلى أن البحيرة تعد من كبرى المحافظات الواعدة والجاذبة للاستثمار، نظراً لموقعها المميز وطبيعتها الزراعية والساحلية والصحراوية بالإضافة إلى امتلاكها بنية اقتصادية عملاقة ومناطق صناعية عديدة وواعدة، مؤكده على أهمية تمويل دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بتلك المشروعات ودعم الاقتصاد الوطنى.