«التجارى الدولى» أفضل مؤسسة لتطبيق ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة

حصل CIB – أكبر بنك قطاع خاص فى مصر – على جائزة «أفضل مؤسسة لتطبيق ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادىء الحوكمة فى مصر» خلال المؤتمر السنوى لاتحاد أسواق المال العربية (ACFM) الذى عُقد فى مسقط، بسلطنة عمان. الجدير بالذكر أن CIB - المؤسسة الوحيدة المدرجة فى البورصة المصرية (EGX) التى تم اختيارها للحصول على هذه الجائزة تقديرًا لجهود البنك فى التطبيق الشامل لممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة فى جميع العمليات والسياسات والتقارير الخاصة به، وكذلك استراتيجية بناء القدرات والتحول الرقمى للبيانات.

قالت د. داليا عبدالقادر، رئيس قطاع التمويل المستدام فى CIB إن البنك بدأ مسيرته فى مجال الاستدامة والتمويل المستدام منذ عام 2013، وإنه أصدر أول سندات خضراء للشركات فى مصر بقيمة 100 مليون دولار أمريكى بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) خلال عام 2021، وأضافت أن ذلك قد استدعى إرساء منظومة متكاملة لدمج معايير الاستدامة فى جميع السياسات وأدلة العمل واستراتيجيات البنك وذلك إلى جانب توافر حوكمة قوية للاستدامة داخل البنك وهو ما مكّنه من إنشاء إطار مؤسسى وبنية أساسية ساهمت فى نجاح السندات الخضراء وإطلاق برامج متنوعة للتمويل المستدام.

ومن جانبها، قالت ياسمين حميدة، رئيس علاقات المستثمرين بـCIB بعد استلامها للجائزة، إن المستثمرين يدعمون باستمرار المؤسسات التى تطبق ممارسات الاستدامة البيئية والمجتمعية ومبادئ الحوكمة باعتبارها أداة للنمو وقياس الأداء. وأضافت أن البنك يواصل تطبيق مبادئ الاستدامة على مستوى العمليات كجزء أساسى من استراتيجية البنك والافصاح عنها وفقًا لاحتياجات المستثمرين وأفضل الممارسات العالمية.

جدير بالذكر أن CIBيقوم بإصدار تقارير الاستدامة السنوية وفقًا لمعايير تقارير الاستدامة العالمية (GRI) منذ عام 2015. وفى عام 2021، تضمن تقرير الاستدامة الصادر عن البنك معايير مجلس مساءلة الاستدامة (SASB)، ليصبح أول بنك فى مصر والمنطقة يقوم بذلك. بالإضافة إلى ذلك، CIB هو أول بنك تجارى فى مصر وإفريقيا يقوم بإصدار تقرير البصمة البيئية، وتقرير المبادئ المصرفية المسؤولة، إلى جانب تقرير التحالف المصرفى لخفض صافى انبعاثات الكربون إلى الصفر وتقرير مبادئ خط الاستواء.

ويقوم البنك حاليًا بإصدار تقرير متكامل يتضمن مجموعة من أطر العمل الخاصة بالاستدامة وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وتغير المناخ، تمهيدًا لتنفيذ قرارات مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) فيما يتعلق بتطبيق معايير الإفصاح المالى الدولية ( IFRS).