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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

رصد 265 قضية مخدرات وتنفيذ 73 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة، وذلك لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

ضبط 7850 علبة سجائر مجهولة المصدر بمركز ههيا

ضبط 1985 علبة سجائر مجهولة المصدر بالدقهلية

 

حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والتى أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

 

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (265) قضية مواد مخدرة، بإجمالى (280) متهم ضُبط خلالها الآتى :

 

(117,409 كيلو جرام) من مخدر الحشيش، (42,150 كيلو جرام من مخدر البانجو)، (15,799 كيلو جرام من مخدر الهيروين)، (10,725 كيلو جرام من مخدر الهيدرو)، (1,730 كيلو جرام من مخدر الشابو)، (1,245 كيلو جرام من مخدر الآيس)، (950 جرام من مخدر الأستروكس)، (641 جرام من مخدر البودر)، (5 جرام من مخدر الكوكايين)، (878) قرص مخدر.

 

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (126 قطعة سلاح نارى بحوزة 110 متهم) وذلك على النحو التالى:

 

(10) بنادق آلية ، (15) بندقية خرطوش، (6) طبنجات، (95) فرد محلى،  (140) طلقة مختلفة الأعيرة،  (10)خزينة متنوعة، ضبط (247) قطعة سلاح أبيض .

 

فى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (73117) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

 

(286) حكم جناية، (22465) حكم حبس جزئى، (3873) حكم حبس مستأنف،   (37131) حكم غرامة، (9362) مخالفة.

 

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (34) متهم.

 

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (14) متهم.

 

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (263) دراجة نارية مخالفة.

 

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22726) مخالفة مرورية متنوعة.

 

فى مجال فحص السائقين: فحص (58) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (8) منهم.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

 

من ناحية أخرى، شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مكثفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 90384 مخالفة مرورية متنوعة من بينها ضبط 33921 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

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