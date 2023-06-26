النيابة العامة تُعاين موقع عقار المنتزه المنهار بالإسكندرية

يُجري فريق من النيابة العامة، معاينة لعقار المنتزه المنهار شرق الإسكندرية لمعاينته ومتابعة وجود سكان أسفل الأنقاض واستخراجهم من قبل الحماية المدنية، كما تستمع لأقوال سكان العقار.

في وقت سابق، انهار عقار مكون من 13 طابقًا بشارع خليل حمادة في منطقة سيدي بشر، بحي المنتزة شرق الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين.

تلقى قسم شرطة المنتزه أول، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد انهيار عقار بشارع خليل حماده أمام محطة الصرف الصحي بدائرة القسم، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.