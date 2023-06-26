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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

النيابة العامة تُعاين موقع عقار المنتزه المنهار بالإسكندرية

انهيار عقار
انهيار عقار

يُجري فريق من النيابة العامة، معاينة لعقار المنتزه المنهار شرق الإسكندرية لمعاينته ومتابعة وجود سكان أسفل الأنقاض واستخراجهم من قبل الحماية المدنية، كما تستمع لأقوال سكان العقار.

 

عاجل| إصابة واحدة نتيجة سقوط عقار الإسكندرية حتى الآن

إصابة 9 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص في الشرقية

 

في وقت سابق، انهار عقار مكون من 13 طابقًا بشارع خليل حمادة في منطقة سيدي بشر، بحي المنتزة شرق الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين.

 

تلقى قسم شرطة المنتزه أول، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد انهيار عقار بشارع خليل حماده أمام محطة الصرف الصحي بدائرة القسم، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

 

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