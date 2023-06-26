الأيتام فى انتظار الأمل

«سماح شوقى السيد» أرملة توفى زوجها منذ سبعة شهور، رحل الزوج وترك خلفه خمسة أطفال فى مراحل التعليم المختلفة، الابن «محمد» طالب فى الصف الثالث الثانوى، والابنه «بسنت» طالبة فى الصف الأول الثانوى ومريضة بارتخاء بعضلات القلب وتحتاج علاجًا دوائيًا مستمرًا ومتابعة، و«دينا» حاصلة على دبلوم ثانوى، والابنه «حبيبة» بالصف السادس الابتدائى، والابن «يوسف» طالب فى الصف الثانى الابتدائى، ولا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد فى نفقات الحياة، تبحث الاسرة عن مساعدة تعينها على مصروفات تعليم الأبناء، والأم ربة منزل لا تمتلك نفقات المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية من مأكل وملبس.

كان الزوج عامل «محارة» باليومية، وتوفى بعد إجراء جراحة قلب مفتوح ثم أصيب بفشل كلوى، ولم يترك لهم ما يساهم فى نفقات الحياة الضرورية.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة إنقاذ أطفالها الايتام من الضياع وسط دوامة الحياة بعد وفاة العائل الوحيد لهم، وتطلب تقديم مساعدة مالية عاجلة تعينهم على نفقات الحياة وتعليم الأبناء ومصروفات الدراسة.