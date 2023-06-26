21 ألف جنيه.. تنقذ سمع الطفلة «علياء»



الطفلة علياء وليد محمد تبلغ من العمر 6 سنوات، منذ ولادتها اكتشف الأطباء إصابتها بضعف سمع حسى شديد بالأذنين، كما تعانى من تأخر ذهنى وتشنجات وكهرباء بالمخ وحول بالعينين، وتحتاج لعلاج دوائى ومتابعة طبية مستمرة، وإلى جراحة لزرع قوقعة بالأذن، ومنذ 3 أعوام أجريت لها جراحة زرع قوقعة بالأذن اليمنى.

واستمرت الطفلة فى عمل جلسات تخاطب بشكل يومى، وبحمد الله تعالى تحسنت الحالة، إلا أن السمع مهدد بالفقدان، جهاز السمع «القوقعة» يحتاج كل عدة أشهر إلى صيانة وقطع غيار مثل ميكروفون أو بطاريات أو أسلاك أو مغناطيس، وهذه الأشياء المطلوبة الآن تتكلف عشرين ألفًا وثمانمائة جنيه، وهى مبالغ كبيرة تفوق المقدرة المالية للأسرة، والأم لديها أربعة أبناء بمراحل التعليم المختلفة، ولا تستطيع تلبية المتطلبات الضرورية لهم، والطفلة مهددة بفقدان السمع والتعثر فى الحياة، لتوقف «القوقعة «عن العمل بسبب الحاجة لقطع غيار وصيانة، كما تحتاج الطفلة جلسات تخاطب يوميًا وأدوية بشكل شهرى لعلاج أمراض المخ والاعصاب.

جاءت أم الطفلة إلى عيادة الوفد تبحث عن الأمل فى إنقاذ فلذة كبدها، وقالت للأسف إن التأمين الصحى لا يغطى الصيانة وقطع الغيار المطلوبة لجهاز السمع» القوقعة»، وتناشد أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها العاجلة بتوفير قطع الغيار المطلوبة، حيث لا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد فى نفقات الحياة، ومصاريف العلاج ضخمة لا تقدر عليها.

كلام الصورة:

«علياء» مهددة بفقدان السمع